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Шоу-бизнес
Потерял славу и миллионы, а умер простым церковным певчим в Новый год: что стало с Валерием Рыжаковым

Потерял славу и миллионы, а умер простым церковным певчим в Новый год: что стало с Валерием Рыжаковым

В лихие 90-е актер, которого на тот момент знала вся страна, завершил свою кинокарьеру. Артист добился больших успехов в бизнесе, в одночасье потерял все и пришел в церковь, которая стала его домом почти на 20 лет.
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Валерий Рыжаков родился в 1945 году и начал свой творческий путь уже в детстве. Еще ребенком Валерий организовал сцену для любителей спектаклей вместе с ребятами со двора, а подростком попал в кино. Во ВГИК Рыжакова приняли без экзаменов. На тот момент в его копилке было уже несколько ролей, но самые знаковые в своей карьере он исполнил позже.

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Получив образование, Валерий Рыжаков быстро стал популярным актером. Молодой артист появлялся во многих новинках кино, но больше всего полюбился зрителям в фильмах "Юркины рассветы", "Тренер", "Ларец Марии Медичи", "Юнга северного флота". Рыжаков исполнил полсотни киноролей и очаровал многих представительниц прекрасного пола. Поклонницы, влюбившиеся в актера на экране, то и дело осыпали его пылкими признаниями. Кто бы мог подумать, что в личной жизни у такого красавца может быть не все гладко.

Найти свою любовь Валерию удалось далеко не сразу. Первые два раза актер женился неудачно, зато с третьей супругой прожил счастливо почти 40 лет. Жена Валентина была рядом с артистом как в радости, так и во время неудач. И первого, и второго в жизни Рыжакова было немало.

В 90-х у Валерия Рыжакова, как и многих других актеров, начались проблемы с карьерой. В 1991 году мужчина в последний раз появился на экранах и завязал с кино. Само собой, это решение далось артисту непросто, но горевать было некогда – нужно было продолжать жить и работать. Валерий занялся издательским делом, добился успеха в бизнесе и, как поговаривали, заработал на нем не один миллион. К тому же, не забывал помогать другим.

Вместе с не менее знаменитыми друзьями и коллегами Рыжаков создал Гильдию актеров и пустил все силы на то, чтобы поддержать бедствующих и забытых артистов. Благодаря Гильдии Леонид Оболенскй обзавелся инвалидной коляской, а Нина Сазонова – прибавкой к пенсии. Увы, потом и у самого Валерия настали тяжелые времена. Вместе со скачком курса валют его состояние сгорело. Утешение набожный актер нашел в храме.

Одни поговаривали, что Валерий Рыжаков хотел уйти в монастырь, другие – что мечтал стать священником. Но податься в монашество не позволяла забота о больной и одинокой маме, а принять сан не получилось бы из-за двух разводов в прошлом. Последние 17 лет своей жизни Рыжаков был церковным певчим, но актерское прошлое никак не давало ему покоя. Люди приходили в храм, чтобы посмотреть на известного артиста в новом качестве, к тому же, о нем вспоминали кинематографисты. Но к съемкам актер возвращаться и не думал.

Незадолго до смерти Валерий Рыжаков перенес операцию на сердце. А через неделю после дня рождения, в последний день 2015 года, мужчина скончался из-за оторвавшегося тромба. Заслуженный артист упокоился в могиле родителей своей супруги. Руководство Гильдии киноактеров не пришло проститься с одним из ее основателей, а в здании даже не появился некролог.

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Автор: 9 февраля 2022, 11:36 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость955124
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Я помню его фильмы, правда ,он был очень популярен в конце 70- тых- особенно. И заставляет меня написать, что такие хорошие актеры, уходят и их толком проводить по-человечески не могут. Ну и гильдия актеров! Рука что ли отсохла бы некролог написать .Все погрязли в скандалах.
Гость 918235
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Вшивые лицедейчики. Талантливого актера не проводили в последний путь. Ничего кроме отвращения к таким.
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