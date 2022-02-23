"Это ужас": Напуганная ночным пожаром Дайнеко выскочила из дома с ребенком

Виктория Дайнеко рассказала о произошедшем в ее доме пожаре.

Виктория Дайнеко в последнее время переживает нелегкий период. В своем "Инстаграм" недавно она рассказала подписчикам, что уже долгое время борется с аутоиммунной проблемой, которая мешает ей нормально жить. Певица жаловалась, что уже потратила огромные средства на лечение, сменила несколько врачей, однако полностью излечиться ей не удалось.

Несмотря на это, Виктория не отказалась от сцены и не прекратила вести свой микроблог. Накануне артистка предложила фолловерам сыграть в некую игру. Они будут писать ей дату, а она будет прикреплять фото, которое было сделано в этот день. Как оказалось, 3 июня 2020 году у певицы выдался непростой день. В доме, в котором она проживала, начался пожар, из-за чего всех жильцов эвакуировали. Ситуация усугублялась тем, что у Дайнеко на руках был маленький ребенок, который на тот момент спал. "Дважды эвакуировали дом за три часа. Это ужас, спящего ребенка выносить из квартиры, а этаж весь в дыму", – подписала артистка.

Напомним, что исполнительница родила дочь Лиду в 2015 году. Девочка появилась на свет от музыканта, с которым Дайнеко рассталась через несколько лет. При этом Дайнеко тщательно скрывает ребенка и не показывает ее в социальных сетях. Она как-то призналась, что не хочет показывать показывать наследницу подписчикам, пока та сама этого не пожелает.