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Шоу-бизнес
"Это ужас": Напуганная ночным пожаром Дайнеко выскочила из дома с ребенком

"Это ужас": Напуганная ночным пожаром Дайнеко выскочила из дома с ребенком

Виктория Дайнеко рассказала о произошедшем в ее доме пожаре.
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Виктория Дайнеко в последнее время переживает нелегкий период. В своем "Инстаграм" недавно она рассказала подписчикам, что уже долгое время борется с аутоиммунной проблемой, которая мешает ей нормально жить. Певица жаловалась, что уже потратила огромные средства на лечение, сменила несколько врачей, однако полностью излечиться ей не удалось.

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 Виктория Петровна Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

Несмотря на это, Виктория не отказалась от сцены и не прекратила вести свой микроблог. Накануне артистка предложила фолловерам сыграть в некую игру. Они будут писать ей дату, а она будет прикреплять фото, которое было сделано в этот день. Как оказалось, 3 июня 2020 году у певицы выдался непростой день. В доме, в котором она проживала, начался пожар, из-за чего всех жильцов эвакуировали. Ситуация усугублялась тем, что у Дайнеко на руках был маленький ребенок, который на тот момент спал. "Дважды эвакуировали дом за три часа. Это ужас, спящего ребенка выносить из квартиры, а этаж весь в дыму", – подписала артистка.

Напомним, что исполнительница родила дочь Лиду в 2015 году. Девочка появилась на свет от музыканта, с которым Дайнеко рассталась через несколько лет. При этом Дайнеко тщательно скрывает ребенка и не показывает ее в социальных сетях. Она как-то призналась, что не хочет показывать показывать наследницу подписчикам, пока та сама этого не пожелает.

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Виктория Дайнеко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Lool Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 февраля 2022, 09:52 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

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