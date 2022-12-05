"Болеет очень сильно": Фото кривого лица Заворотнюк после процедур слили в Сеть

Уже который год Анастасия Заворотнюк борется со страшным недугом.

О том, что у "прекрасной няни" диагностировали рак, стало известно в 2018 году. Родные и близкие долго держали эту информацию в секрете, но в конце концов прервали молчание. Все это время об Анастасии Заворотнюк помимо врачей заботится семья.

Конечно, болезнь родного человека – это тяжело морально. Об артистке переживает и ее дочь Анна, с которой она всегда была в близких отношения. Тем не менее, девушка не поставила на себе крест и продолжила жить дальше, рассказывая о своих буднях поклонникам.

Не так давно звездная наследница показала, как отдыхает с подругами в банном комплексе и наслаждается релаксационными процедурами в котле с еловыми ветками и цитрусом. Время, проведенное в баньке, явно пошло дочери Анастасии Заворотнюк на пользу.

Накануне она слила в Сеть серию новых снимков, на которых выглядет как всегда красивой, бодрой и отдохнувшей. Это, кстати, отметили и поклонники. Правда, на одной из фотографий ее лицо кажется кривым – из-за того, что застыло в позе с губами-уточками и одним закрытым глазом.

Впрочем, фанаты написали не только про безупречную внешность Анны, но и не упустили возможности спросить про самочувствие мамы. Благо, девушка не стала его игнорировать, но новости от нее, к сожалению, не оказались добрыми.

"Она болеет очень сильно...что здесь еще сказать, только молиться за нее", – разоткровенничалась дочь Анастасии Заворотнюк.