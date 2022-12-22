Новый год в Грязи: прислуга драит замок перед возращением Пугачевой из Израиля

Израильское гражданство Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая. Именно такая дата значится в ее синем израильском паспорте – "дарконе". Она не еврейка по крови, но право на алию (получение гражданства Израиля) получила по факту родства с евреем Максимом Галкиным, мать которого Наталья Григорьевна – чистокровная еврейка. На Земле Обетованной звездная семья провела большую часть года. Но Новый год Примадонна, как говорят, встретит в России.



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