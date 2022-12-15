Подлая Заворотнюк взяла мужа и убежала из России: Скучать не приходится

Еще несколько лет назад в СМИ появилась новость о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк.

Пока знаменитая актриса проходит лечение, жизнь не стоит на месте. Ее любимая дочь Анна уже успела выйти замуж, правда, имя своего супруга до сих пор не раскрыла. А теперь она решилась на кардинальные изменения – взять мужа и убежать прочь из России.



Как оказалось, наследница переезжает в Дубай, но не по своей воле. Смена локации в первую очередь связана с работой ее супруга. После того, как модель рассказала об этом поклонникам, на нее тут же посыпались вопросы. Кто-то поинтересовался, не грустно ли ей уезжать от родителей.

Девушка заверила, что ее супруг – это часть семьи, главное, что он рядом. К тому же в Дубае будут друзья Анны.

"Так что скучать нам не приходится", – написала модель, сопроводив свои слова веселыми смайликами.

Про больную маму, которую она подло бросает в Москве без своей заботы, дочь не написала ни слова. Как-то грустно наблюдать за тем, как звездная наследница оставляет родственницу в самый сложный момент. Впрочем, Анна заверила, что не оставит семью без внимания и время от времени будет навещать ее.

К тому же поступок дочери звезды выглядит подло потому, что когда-то ее мать приняла Россия после переезда в США, где жизнь ее была не очень сладкой. Артистка жила с тираном-мужем, который ее бил и ребенка своего собственного. Теперь дочь Анастасии Заворотнюк, как и она сама когда-то, прощается с приютившей ее страной.