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Воспитывала чужих детей и доживала свои дни в доме престарелых: что стало с актрисой Риной Зеленой

Воспитывала чужих детей и доживала свои дни в доме престарелых: что стало с актрисой Риной Зеленой

Сегодня, 7 ноября, исполняется 121 год со дня рождения известной артистки Рины Зеленой.
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Рины Зеленой не стало больше 30 лет назад. Однако память о ней жива в сердцах зрителей до сих пор. Публика полюбила артистку в образах мудрой черепахи Тортиллы в "Приключениях Буратино", болтливой домработницы в "Подкидыше" и многих других эпизодических ролях. Но мало кто догадывался, что судьба не всегда была к ней благосклонна.

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Екатерина Зеленая (Екатерина – настоящее имя артистки, – Прим. ред.) появилась на свет в 1901 году. Будущая звезда с ранних лет росла артистичным ребенком и проявляла творческие способности. Однако в театральный ее привел счастливый случай. Прогуливаясь по Москве, Рина увидела объявление о наборе студентов и решила попробовать свои силы. Ее приняли с первой же попытки.

Вскоре после получения диплома Зеленая начала свой творческий путь. Поначалу артистка выступала на сцене как певица, а в 20-х полностью посвятила себя театру. В 1931-м актриса дебютировала в картине "Путевка в жизнь", и с тех пор исполнила еще множество эпизодических, но ярких ролей. Больше всего она запомнилась зрителям в фильмах "Девушка без адреса", "12 стульев", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" и других лентах.

В личной жизни Рине Васильевне повезло не сразу. В первый раз она вышла замуж за юриста Владимира Блюменфельда. Однако этот брак оказался непродолжительным. Зато со второй попытки звезде удалось обрести счастье.

Со вторым мужем, известным архитектором Константином Топуридзе, актриса прожила вместе больше 40 лет. Зеленая не подарила супругу наследников, но помогала ему воспитывать двоих сыновей от прошлых отношений. Артистка относилась к чужим детям с теплотой, а когда те выросли, с нетерпением ждала их в гости вместе с внуками.

К сожалению, счастье закончилось в 1977 году, когда Константина Тихоновича не стало. Рина Васильевна очень тяжело переживала утрату и не находила себе места. Во многом именно поэтому она по собственной воле доживала свои дни в доме престарелых.

Зная свою беспомощность в быту, актриса не хотела никого обременять и приняла решение перебраться в Дом ветеранов кино. Там, почти лишившись зрения и с трудом передвигаясь, звезда провела последние годы жизни. Несмотря на проблемы со здоровьем, Зеленая не унывала и продолжала смешить окружающих. А 1 апреля 1991 года, в международный день смеха, актрисы не стало.

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Фото: кадр youtube.com
Автор: 7 ноября 2022, 14:43 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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