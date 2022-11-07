Живет в монастыре: неузнаваемую звезду "Моей прекрасной няни" обнаружили на Валааме

Стас Николаев был одним из самых ярких молодых актеров театр Сатиры. В 2009 году он выпустил там спектакль "Люпофь", где выступал как драматург, режиссер, исполнитель главной роли. А его партнершей была дочь Веры Глаголевой – балерина Большого театра Анна Нахапетова. Но через два года он неожиданно для всех он оставил театр и с тех пор поклонники ничего о нем не знали. О том, что случилось со звездой, стало известно только что.

Станислав Николаев окончил Высшее театральное училище имени Б.Щукина. Дипломный спектакль он играл под руководством Александра Ширвиндта, который и пригласил ученика в родной театр. Там Николаев сразу получил заметную роль – в спектакле по пьесе Гольдони.

В 2003 году Николаев дебютировал в кино – в сиквеле автобиографического фильма "101-й километр". Все помнят и сериал "Моя прекрасная няня", где Стас сыграл Боба. А в 2009-м на экраны выйдет продолжение знаменитой дилогии о приключениях мушкетеров "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини". Режиссер Юнгвальд-Хилькевич пригласил туда Николаев на эпизодическую роль монаха.

Еще через несколько лет монахом он станет и в жизни. С 2017 года он, как оказалось, подвизается (совершается подвиг в чем-либо, ежедневно трудится, старается и борется с искушениями) в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном (подчиняется непосредственно Патриарху) мужском монастыре, где носит теперь имя Анастасий. Про все это стало известно благодаря документальному фильму Натальи Гугуевой "НЕрасставание", представленного на XII фестивале российского кино "Липецкий выбор" (проводится при поддержке Правительства Липецкой области, управления культуры и туризма, ООГО "Российский фонд культуры" Министерства культуры Российской Федерации и при содействии департамента культуры и туризма администрации Липецка).

Героями картины стали Вера и Олег Николаевы, которые развелись 30 лет назад, давно обзавелись другими семьями, но продолжающий оставаться близкими людьми и работающими вместе. Олег Николаев – Заслуженный артист Украины, балетмейстер, выпускник ГИТИСа мастерской В. Васильева и Е. Максимовой. Вера Николаева окончила ГИТИС как хореограф-репетитор. Сегодня же оба живут в Днепре (бывший Днепропетровск). А Стас Николаев – это их, рожденный в 1975 году, сын.

Говорили, что он якобы был женат, но его бывшая супруга к шоу-бизнесу отношения не имела, а работала врачом-стоматологом. Брак же распался, но от него у Станислава Николаева осталась дочь Ника. А вскоре после развода он ушел в монастырь и сегодня не знает там плотских радостей.

Родители, впрочем, от выбора сыном пути аскезы и отрешения не в восторге. "Это не его история, блин! – сожалеет Олег Николаев. – Он мужчина, и не владеть женщиной в его возрасте – нет, это не жизнь!"

Матери же он прислал свое фото в монашеском обличии и написал: "Борода растет". На что Вера Николаева грустно ответила: "Меня это почему-то не радует".