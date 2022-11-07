Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
партнеры
Понедельник
7 ноября
Лента новостей
08:44
Живет в монастыре: неузнаваемую звезду "Моей прекрасной няни" обнаружили на Валааме
06:27
Те самые убийцы: мужчина встретился лицом к лицу с опасным хищником под водой (видео)
04:07
Аппетитная паста карбонара: изысканный рецепт от Анны Седоковой
02:09
Тюлени массово вынырнули из моря ради концерта рок-звезды – видео
00:18
Дедовские плачи: традиции и запреты 7 ноября
22:29
Простой рецепт запеченных кабачков от Алины Загитовой
21:13
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
20:10
Минус 30 кг: актриса Дибцева раскрыла секрет похудения без диет
18:19
Буланова подвергла себя смертельной опасности ради отношений с молодым бойфрендом
17:35
Вцепилась в мужчину: Бузову застукали с новым ухажером
16:55
"В морду дал": Поплавская рвет и мечет из-за возмутительной вакханалии
15:27
Два бриллианта: Виторган похвастался нажитым богатством
15:06
Вынуждена работать официанткой: мечты дочери Панина разбились вдребезги
14:31
Авербух разнес слабака Милохина за предательство: Нанес моральную травму
13:37
Завистница Королева раскрыла свой страшный секрет Долиной
12:29
Сбросил овечью шкуру: абьюзер Прилучный накинулся на человека в центре Москвы
11:42
Полный провал: Тодоренко впала в истерику после слов Тарасовой
10:50
"Король умер": корыстная Орбакайте радуется отъезду Пугачевой
09:26
Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой
08:39
Не спасают, а убивают: зоозащитников шокировало "собачье гетто" в приюте для животных
06:24
Какую валюту покупать в конце 2022 года: рекомендация финансового консультанта
04:09
Что будет с ценами на самые необходимые товары в России
02:29
Затопили соседи? Как получить компенсацию
00:02
День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость": традиции 6 ноября
22:07
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
20:04
То, что вы еще не видели: муравьед довел народ до смеха 60-сантиметровым языком (видео)
18:45
"Ущипните меня": Потерявшая все Орбакайте припала к могильному кресту
18:29
Нагнувшуюся в кустах Нетребко опробовала толпа голодных мужчин: Какая вкусная
18:04
"Целую, твоя Оля": Олешко откровенно рассказал о волшебной ночи с голой 74-летней Аросевой
17:33
Финита ля комедия: подлый изменщик Агутин бросил Варум в разгар семейного праздника
17:17
"Жизнь на 180 градусов": судьбу Алины Кабаевой решили свыше
16:20
"Сладкий мальчик": обрюхаченная в 44 года Орлова показала свое чудо
16:17
"Вполне естественная вещь": Кузьмин встал грудью за грязноротого похабника Киркорова
15:44
Не пришла к умирающему мужу: лицемерная ложь Пугачевой возмутила актрису Борзову
15:08
"Сволочи": обозвавшая россиян рабами Пугачева продолжила бросаться фекалиями
14:55
"Совсем пропал": Пожалевший о разводе Газманов делит любимую с другим
13:47
Рыдающая Успенская бросилась целовать померкшее лицо Баскова после смерти: Скучаю и тоскую
13:34
Нож в спину: внезапно сраженного раком Хабенского предали самые близкие
12:30
Протыкать иглами: детей Пугачевой и Галкина* сдают на лабораторные опыты
11:53
Врач поставил крест на беременности 44-летней Федоровой: Хроническое
11:21
"Ищут пожарные, ищет милиция": Меладзе без вести пропал в Европе
10:50
Живого места нет: изможденная анорексичка Ходченкова рухнула на колени после истязаний
09:54
Роман с голливудской актрисой, развод с Муцениеце и слухи об изменах: личная жизнь Прилучного
08:16
Родившая ребенка Шарапова оказалась обездвижена: Такая слабая
06:11
Как продать квартиру без уплаты налога
04:13
Врач назвала полезные продукты для зрения
02:24
Как правильно трактовать сны
00:05
Яков день: что нельзя делать 5 ноября
22:11
Рецепт от Лолиты: хрустящие соленые огурчики
20:13
Нелепая бабка проиграла горячей красотке: почему Николаев сохнет по Королевой в ущерб жене
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нож в спину: внезапно сраженного раком Хабенского предали самые близкие
"Жизнь на 180 градусов": судьбу Алины Кабаевой решили свыше
Дважды развелась, изменяла мужу с Лазаревым, потеряла 40 кг: насыщенная жизнь Чуриковой
"Целую, твоя Оля": Олешко откровенно рассказал о волшебной ночи с голой 74-летней Аросевой
Нагнувшуюся в кустах Нетребко опробовала толпа голодных мужчин: Какая вкусная
"Сволочи": обозвавшая россиян рабами Пугачева продолжила бросаться фекалиями
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Живет в монастыре: неузнаваемую звезду "Моей прекрасной няни" обнаружили на Валааме

Живет в монастыре: неузнаваемую звезду "Моей прекрасной няни" обнаружили на Валааме

Стас Николаев был одним из самых ярких молодых актеров театр Сатиры. В 2009 году он выпустил там спектакль "Люпофь", где выступал как драматург, режиссер, исполнитель главной роли. А его партнершей была дочь Веры Глаголевой – балерина Большого театра Анна Нахапетова. Но через два года он неожиданно для всех он оставил театр и с тех пор поклонники ничего о нем не знали. О том, что случилось со звездой, стало известно только что.
прочитано 57 раз

Станислав Николаев окончил Высшее театральное училище имени Б.Щукина. Дипломный спектакль он играл под руководством Александра Ширвиндта, который и пригласил ученика в родной театр. Там Николаев сразу получил заметную роль – в спектакле по пьесе Гольдони.

В 2003 году Николаев дебютировал в кино – в сиквеле автобиографического фильма "101-й километр". Все помнят и сериал "Моя прекрасная няня", где Стас сыграл Боба. А в 2009-м на экраны выйдет продолжение знаменитой дилогии о приключениях мушкетеров "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини". Режиссер Юнгвальд-Хилькевич пригласил туда Николаев на эпизодическую роль монаха.

Еще через несколько лет монахом он станет и в жизни. С 2017 года он, как оказалось, подвизается (совершается подвиг в чем-либо, ежедневно трудится, старается и борется с искушениями) в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном (подчиняется непосредственно Патриарху) мужском монастыре, где носит теперь имя Анастасий. Про все это стало известно благодаря документальному фильму Натальи Гугуевой "НЕрасставание", представленного на XII фестивале российского кино "Липецкий выбор" (проводится при поддержке Правительства Липецкой области, управления культуры и туризма, ООГО "Российский фонд культуры" Министерства культуры Российской Федерации и при содействии департамента культуры и туризма администрации Липецка).

Героями картины стали Вера и Олег Николаевы, которые развелись 30 лет назад, давно обзавелись другими семьями, но продолжающий оставаться близкими людьми и работающими вместе. Олег Николаев – Заслуженный артист Украины, балетмейстер, выпускник ГИТИСа мастерской В. Васильева и Е. Максимовой. Вера Николаева окончила ГИТИС как хореограф-репетитор. Сегодня же оба живут в Днепре (бывший Днепропетровск). А Стас Николаев – это их, рожденный в 1975 году, сын.

Говорили, что он якобы был женат, но его бывшая супруга к шоу-бизнесу отношения не имела, а работала врачом-стоматологом. Брак же распался, но от него у Станислава Николаева осталась дочь Ника. А вскоре после развода он ушел в монастырь и сегодня не знает там плотских радостей.

Родители, впрочем, от выбора сыном пути аскезы и отрешения не в восторге. "Это не его история, блин! – сожалеет Олег Николаев. – Он мужчина, и не владеть женщиной в его возрасте – нет, это не жизнь!"

Матери же он прислал свое фото в монашеском обличии и написал: "Борода растет". На что Вера Николаева грустно ответила: "Меня это почему-то не радует".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Sergei Zaitsev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2022, 08:44 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Минус 30 кг: актриса Дибцева раскрыла секрет похудения без диет

Сбросить вес легко
Шоу-бизнес

Простой рецепт запеченных кабачков от Алины Загитовой

Быстро и вкусно

Шоу-бизнес

Нож в спину: внезапно сраженного раком Хабенского предали самые близкие

Обида гложет
Шоу-бизнес

Аппетитная паста карбонара: изысканный рецепт от Анны Седоковой

Приготовить просто

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+