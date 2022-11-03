Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Четверг
3 ноября
Лента новостей
15:54
"Изменение формы челюсти": что стало с получившей удар Собчак
15:14
Проиграла баснословный гонорар и стала уборщицей: непростая судьба звезды "Свадьбы в Малиновке"
15:02
"Самое прекрасное решение": Жена мечтающего о девочке Преснякова сообщила о рождении малыша
14:50
"Дурное влияние Запада?": американская дочь Агутина сменила пол и отпустила усы
14:49
Разбухшие суставы и желтые ногти: Долина сунула под нос перекрученную культю
14:39
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
14:28
Перегной и фекалии: найденное на земле тело Арзамасовой с обрезанными ногами разложилось
14:14
В Рыбинске мужчина убил сожительницу в здании школы
13:55
"От многих заболеваний": балансирующего на грани жизни и смерти Джигурду спасает врач
13:52
Шляющийся по любовницам Прилучный отвернулся от округлившейся жены: Животик уже видно
13:34
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
13:08
В Подмосковье автомобиль насмерть сбил бабушку с внучкой
12:52
Облившего помоями россиян Панина выставили из Европы: Все кончено
12:30
Почерневшая с головы до пят MакSим найдена после исчезновения и отмены концерта
11:58
"Не нужен своему отцу": Подавший на развод из-за другой бабы Пресняков сделал сына сиротой
11:57
Плюнувший в дочь нищеброд Песков получил по заслугам: Мама отдает свою пенсию
11:55
Устал терпеть скандалы жены и бросил ее с ребенком: почему рухнул брак Евгения Плющенко
11:54
Безумный страх: как провел последние дни затворник Гаркалин
11:12
"Себялюбивый петушок": показавшая лицо Пугачева плюнула в зазнавшегося Киркорова
10:57
Дешево: сменившая образ Шарлиз Терон избавляется от недвижимости в США
10:48
Потеряли мэтра: Ушедшего из-за болезни Маслякова проводили под свист и аплодисменты
10:21
Самые доступные новостройки рядом с МЦД-5
10:09
Серьезные проблемы с сердцем: как Петросян отреагировал на гулянки похотливой Брухуновой
09:52
"Должны спасать": Распухший до безобразия Басков впал в истерику из-за ампутации ноги
09:37
Назван самый стабильный город для инвестиций
09:08
Не долго музыка играла: гуляющую по любовникам Боярскую жестко опустили
09:04
Женоненавистника Киркорова вышвырнули пинком под зад за мерзкую выходку: Петухам здесь не место!
08:42
Решили добить: Объявлено об ухудшении состояния гниющей заживо бывшей Аршавиной
06:04
Ай да Степаненко! Восставшая из пепла юмористка побила молодуху Петросяна
04:15
Квартиры в Москве за год уменьшились на 7%
02:03
"Вторичка" дешевеет шестой месяц подряд
00:05
Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября
22:49
"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью
22:13
Вместо Бузовой: куда позвали оплеванного с ног до головы Башарова
22:07
Барановская отказалась от карьеры ради материнства: Безболезненно
21:40
Названа возможная причина смертельного ДТП с грузовиком в центре Москвы
21:10
"Я этого хотела и это случилось": на старости лет Долина обзавелась богатым папиком
20:35
"Она хочет такую грязь": разведенный Тарасов отказался сходиться с Бузовой
19:47
"Нарушения мозгового кровообращения": судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной
19:16
Уже выбрала имя: стало известно о беременности Лены Катиной
18:16
Объявлено о возвращении Ксении Собчак в Россию
17:48
"Стать любимой": разведенка Аллегрова потеряла последнюю надежду
17:26
"Случаются срывы": изувеченная Тодоренко показала жуткие синяки
16:59
"Не люблю": замученная Тодоренко прошлась по ведущим "Ледникового периода"
16:34
Резко постаревший Маликов вздулся
15:49
Мечущаяся между двух мужчин Арзамасова огорошила выбором
15:04
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
14:53
"Жить с творческим человеком непросто": гостевому браку Крутого с женой нашли объяснение
14:51
"Не туда и не сюда": натянувший резинку Митя Фомин отстрелялся за 20 секунд
14:44
"Кануло навсегда": врачи сделали с усохшей Смеховой все возможное
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крутила с молодым под носом у Петросяна: как похотливая Брухунова использовала старика
"Беременность": вернувшаяся из США Орбакайте поделилась радостной новостью
Роман с женатиком на 20 лет старше, брак с Ягудиным, опухоль: как живет Татьяна Тотьмянина
Глаза печальные, море цветов: оставшаяся без родного человека Орбакайте появилась на публике вся в черном
"Ненавижу": бьющийся в истерике Цой врезал родной матери со слезами на глазах
"Звездная болезнь": Волочкова жестко поставила возомнившего из себя короля Киркорова на место
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Изменение формы челюсти": что стало с получившей удар Собчак

"Изменение формы челюсти": что стало с получившей удар Собчак

И хотя после спешного отъезда из России Ксении Собчак многие поклонники отвернулись от теледивы, в обществе продолжаются разговоры о ведущей.
прочитано 109 раз

Внешность Ксении Собчак — популярная тема для обсуждения, с которой сравнится разве что спешный отъезд ведущей заграницу. За теледивой прочно закрепилось прозвище "лошадь" из-за выпирающей челюсти и нетипичной формы губ. Однако, с годами внешность блондинки становится лучше, что дает недоброжелателям новый повод для обсуждения — что стало с получившей удар в спину от страны Собчак? Неужели она решила на хирургическое вмешательство?

ПО ТЕМЕ

Объявлено о возвращении Ксении Собчак в Россию

Хочет примазаться к Пугачевой: Сбежавшую врушку Собчак забросали камнями

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

В эксклюзивном разговоре с "Дни.ру" пластический хирург Виктория Блинова проанализировала нижнюю часть лица Ксении Собчак. По мнению доктора, ведущая не меняла форму нижней челюсти, но изменила прикус на более правильный.

"Сравнив фото разных лет, мы видим изменение формы челюсти… Я больше склоняюсь к отсутствию операции, так как действительно знаю, как правильный прикус сильно меняет лицо", — поделилась Виктория.

Кроме этого, хирург отметила, что, скорее всего, Ксения Собчак делает различные косметические процедур, в том числе коррекцию губ. Поскольку процедура не обладает постоянным эффектом, есть возможность попробовать разный объём и форму.

"Хочу отметить, что лицо Ксении в целом выглядит натурально и ухоженно", — заключила эксперт.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Ксения Собчак. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2022, 15:54 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дрыгала вагиной и сосала плетку: самые развратные фото Ксении Собчак

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не долго музыка играла: гуляющую по любовникам Боярскую жестко опустили

Сильный удар
Шоу-бизнес

Облившего помоями россиян Панина выставили из Европы: Все кончено

Куда он теперь?
Шоу-бизнес

Женоненавистника Киркорова вышвырнули пинком под зад за мерзкую выходку: Петухам здесь не место!

Растерзали толпой
Шоу-бизнес

Серьезные проблемы с сердцем: как Петросян отреагировал на гулянки похотливой Брухуновой

Здоровье пошатнулось

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+