"Изменение формы челюсти": что стало с получившей удар Собчак

Внешность Ксении Собчак — популярная тема для обсуждения, с которой сравнится разве что спешный отъезд ведущей заграницу. За теледивой прочно закрепилось прозвище "лошадь" из-за выпирающей челюсти и нетипичной формы губ. Однако, с годами внешность блондинки становится лучше, что дает недоброжелателям новый повод для обсуждения — что стало с получившей удар в спину от страны Собчак? Неужели она решила на хирургическое вмешательство?
В эксклюзивном разговоре с "Дни.ру" пластический хирург Виктория Блинова проанализировала нижнюю часть лица Ксении Собчак. По мнению доктора, ведущая не меняла форму нижней челюсти, но изменила прикус на более правильный.
"Сравнив фото разных лет, мы видим изменение формы челюсти… Я больше склоняюсь к отсутствию операции, так как действительно знаю, как правильный прикус сильно меняет лицо", — поделилась Виктория.
Кроме этого, хирург отметила, что, скорее всего, Ксения Собчак делает различные косметические процедур, в том числе коррекцию губ. Поскольку процедура не обладает постоянным эффектом, есть возможность попробовать разный объём и форму.
"Хочу отметить, что лицо Ксении в целом выглядит натурально и ухоженно", — заключила эксперт.