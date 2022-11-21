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Шоу-бизнес
Как отличить мошенника от честного иллюзиониста: совет от Сафронова

Как отличить мошенника от честного иллюзиониста: совет от Сафронова

Часто в трудные времена люди прибегают к услугам магов и экстрасенсов. Но работа шарлатана может не только быть бесполезной, но и добавит проблем.
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В последнее время у россиян резко возрос интерес ко всему сверхъестественному, в том числе различным магам и гадалкам. Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал в беседе с "Дни.ру", с чем это может быть связано. По его словам, люди просто хотят уйти от реальности.

"Иллюзионисты не бывают честными. Это оригинальный жанр. Конечно, можно сказать, что они обманывают зрителя, но они обманывают его с его собственного согласия. На полтора-два часа мы даем людям возможность забыть об обыденности и погрузиться в мир магии и волшебства. В мир, где нет ничего невозможного, любые цели осуществимы. То есть поверить в себя, поверить в удачу, в чудо. А у россиян интерес к этому всегда был. Достаточно вспомнить сказку "По щучьему веленью, по моему хотенью". Нам всегда хотелось, чтобы за нас кто-то что-то сделал, чтобы нам нагадали какое-то светлое будущее. А мы, сидя на стуле, обвесив себя амулетами, ждали, когда свершится чудо, а мы при этом палец о палец не ударим", – отметил Сафронов.

По его словам, гадалки и экстрасенсы – это те, кто наживается на горе и несчастье. Когда у человека теряется надежда на исцеление или решение других тяжелейших проблем, когда теряется все, даже вера в бога, люди обращаются к таким мошенникам и шарлатанам.

"И вот отличие гадалок и иллюзионистов в том, что первые наживаются на людях, а честные иллюзионисты дарят надежду и веру в светлое", – рассказал Сафронов в беседе с "Дни.ру".

Новогоднее шоу братьев Сафроновых "Покорители стихии", которое пройдет со 2 по 8 января в Москве, стало самым кассовым и рейтинговым за всю историю новогодних шоу. В этом году организаторы решили сделать продолжение. Новая программа легендарного шоу захватывает дух, дарит невероятные иллюзии и трюки. Это участие зрителей в магии представления и самые мощные впечатления для взрослых и детей. Билеты на официальном сайте шоу "Покорители стихии".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Сергей Сафронов. Фото: "Дни.ру"
Автор: 21 ноября 2022, 18:34 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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