Молодая жена заставила попотеть грузного Цекало

Пара большую часть времени живет в США, и девушка старается следить за физической формой супруга. Продюсер не афиширует семейные будни, и о том, что происходит между влюбленными, можно узнать лишь из блога Дарины Эрвин.
Подписчики красотки в комментариях отмечают, что рядом с ней Александр Цекало стал выглядеть значительно лучше. По мнению пользователей Сети, артист заметно похудел. На днях художница показала, как они с супругом проводят свободное время.
Судя по всему, пара решила провести несколько часов на берегу океана. Влюбленные отправились на велопрогулку. Дарина Эрвин заставила грузного Александра Цекало попотеть. В "Сторис" личного блога девушка опубликовала кадры, на которых продюсер бодро крутит педали.
Напомним, несколько недель назад супруги обзавелись новым членом семьи. Пара представила подписчикам щенка лабрадора пепельного цвета. Девочку назвали Гейшей.
Стоит отметить, что Дарина Эрвин долгое время мечтала быть актрисой, специально для этого она и переехала в Штаты. Однако девушка пока стесняется своего акцента. Впрочем, это не мешает ей пробовать свои силы в качестве сценариста. Также супруга Александра Цекало пишет картины. Основным объектом ее творчества являются обнаженные люди.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем