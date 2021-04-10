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Шоу-бизнес
"Июльский дождь": как Марлен Хуциев снимал фильм о кризисе 30-летних

"Июльский дождь": как Марлен Хуциев снимал фильм о кризисе 30-летних

В марте "Мосфильм" выпустил в повторный прокат фильм Марлена Хуциева "Июльский дождь".
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Издание "Дни.ру" решило вспомнить, как проходила работа над картиной и что режиссер хотел донести до зрителей. Напомним, лента вышла в прокат в 1967 году и была довольно холодно встречена публикой и критиками. Впрочем, это не помешало фильму со временем занять важное место в сердцах зрителей.

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Как перфекционист Хуциев снимал картину о золотой молодежи "Мне 20 лет"

После съемок картины "Мне 20 лет" ("Застава Ильича") режиссер планировал приступить к работе над лентой про Александра Пушкина, но потом все же решил попробовать поговорить еще раз на современную тему. Идея картины пришла ему в голову еще во время съемок "Весны на Заречной улице".

Как-то раз Хуциев бежал с площадки в гостиницу и попал под летний дождь. Спрятавшись в телефонной будке, он представил себе сцену, которая позднее и стала первым эпизодом картины: не знакомые друг с другом парень и девушка застигнуты дождем врасплох. Она куда-то спешит, и молодой человек отдает ей свою куртку, чтобы та не промокла. Незнакомка диктует номер своего телефона, чтобы договориться о встрече и вернуть куртку.

Кадр из фильма "Июльский дождь"

Замысел картины "Июльский дождь" довольно прост. Режиссер попытался отразить в ленте мысли и чувства молодых людей, которые в его предыдущих фильмах были 20-летними. Теперь герои переживают так называемый "кризис смысла жизни", приблизившись к 30 годам. Они немного растеряли оптимизм, неравнодушие, энергию, которыми были наполнены еще несколько лет назад. Они как будто немного устали, разошлись по вечеринкам, разбились на компании и уже не хотят чего-то большого и великого, стали поколением, которое готово согласиться на компромиссы.

Главную роль в фильме "Июльский дождь" исполнила Евгения Уралова, актриса Московского театра имени Ермоловой. Для выпускницы Ленинградского института театра, музыки и кинематографии эта роль стала второй работой в кино. Партнерами актрисы по съемочной площадке стали Александр Белявский, Юрий Визбор, Александр Митта, Алла Покровская, Евгения Козырева.

Кадр из фильма "Июльский дождь"

Большая часть съемок картины "Июльский дождь" проходила в Москве. Сцену на пляже снимали осенью в Туапсе. Эпизод, в котором Владимир делает Лене предложение, тоже поначалу отсняли на юге, но потом Марлен Хуциев решил переделать сцену в павильоне "Мосфильма".

"Июльский дождь" приняли прохладно. Зрители-интеллектуалы ожидали от режиссера выпадов в сторону советского строя и были разочарованы их отсутствием. Кинокритика упрекала Хуциева в "излишнем эстетстве", а также ставила в вину уподобление европейским режиссерам.

"Суета сладкой жизни разоблачается Феллини с позиций неприятия буржуазного общества. Получается, что томление Ваше — без искренней горечи Антониони, без религиозного пафоса Бергмана, без социальной остроты Феллини", – писал Ростислав Юренев в открытом письме к Марлену Хуциеву.

Кадр из фильма "Июльский дождь"

Интересные факты

  • Именно на съемках картины "Июльский дождь" Юрий Визбор познакомился с Евгенией Уральской. В 1967 году актриса стала второй женой Визбора и вскоре родила ему дочь Анну.
  • В фильме звучат песни в исполнении Юрия Визбора: "Песенка о пехоте" Булата Окуджавы, "Спокойно, товарищ, спокойно…" Юрия Визбора, "Ботиночки дырявые" Евгения Клячкина.
  • В начале картины "Июльский дождь" звучит радиорепортаж о матче группового этапа чемпионата мира 1966 года между сборными Португалии и Бразилии.

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Кадр из фильма «Июльский дождь»
Автор: 10 апреля 2021, 02:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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