"Никто так не любит": ополоумевшая от горя вдова обратилась к духу Грачевского

Сегодня отец любимого всеми "Ералаша" отметил бы свой день рождения. К несчастью, 14 января он ушел из жизни.



Борис Грачевский невероятно любил жизнь и терпеть не мог больницы. Он до последнего хотел лечиться дома и даже консультировался с врачами в дистанционном формате. Позднее его состояние начало ухудшаться, и супруга настояла на том, чтобы режиссера госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него серьезно поражены легкие.

Борис Юрьевич не переставал верить в лучшее даже в реанимации. Совсем слабый и в кислородной маске он выходил на связь с подписчиками и убеждал их в том, что с ним все в порядке, и очень скоро он снова примется за свежие серии киножурнала.

Однако этому не суждено было сбыться. Врачи до последнего боролись за жизнь легенды, но у них не вышло. Бориса Грачевского похоронили на столичном Троекуровском кладбище.

В день рождения Бориса Юрьевича вдова Екатерина Белоцерковская обратилась к нему на своей странице в "Инстаграм". Она выложила трогательные снимки режиссера. Среди них и его детские фото, и забавные рабочие кадры, и их совместные.

Екатерина подчеркнула, что не осознает, как это: его день, а его уже нет. Она написала, что ей невероятно тяжело. "Никто так не любит и не любил жизнь", – сообщила Белоцерковская. Она не может поверить в то, что возлюбленного больше нет. "Ты – мое все!" – заявила вдова. Она призналась, что любила Бориса Грачевского, любит сейчас и будет любить всегда.