Осужденный Ефремов обжаловал свой приговор

Появились свежие данные об актере Михаиле Ефремове, который отбывает наказание за аварию со смертельным исходом. Стало известно, что осужденный артист подал кассационную жалобу на приговор.
При этом Ефремов надеется на то, что она будет рассмотрена, пока сам актер находится в российской столице. Артиста привезли в Москву для проведения следственных мероприятий, сообщает URA.ru.
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