"Стыдно, мерзко и гадко": вдова Грачевского взорвалась из-за драки на программе ради пиара

Звезда "Пусть говорят" Мариана Саид Шах более десяти лет была приятельницей Бориса Грачевского. Она рассказала, что сразу после съемок его вдова Екатерина Белоцерковская накинулась на нее. Хотя во время эфира якобы вела себя тихо и кротко. В итоге, как сообщила Мариана, у них произошла настоящая потасовка.
Возможно, откровения Саид Шах разозлили Екатерину Белоцерковскую. Звезда рассказала о 37-летнем внебрачном сыне Бориса Грачевского. В итоге во время ссоры Мариана даже побоялась за свое здоровье. После этого она без зазрения совести рассказала обо всем, что осталось за кадром передачи. По ее словам, ее прижали к стенке и махали на нее кулаками.
Екатерина Белоцерковская шокирована тем, что несет Мариана Саид Шах. В своем "Инстаграм" в разделе "Сторис" она открыто назвала конфликт пустым и лживым.
"Мариана, у меня умер муж, а вы на этом делаете пиар. Стыдно! Мерзко и гадко!" – написала Екатерина.
Брак с Екатериной Белоцерковской стала третьей и последней женой Бориса Грачевского. Незадолго до смерти худрук "Ералаша" снова стал отцом.
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