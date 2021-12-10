Не Марк Григорьевич: настоящее еврейское имя Рудинштейна вскрылось только перед кремацией

Когда вдова принесла оформлять документы для процедуры кремации тела Рудинштейна, сотрудники были немало удивлены. Ведь все думали, что основатель "Кинотавра" и в паспорте Марк Григорьевич. Оказалось – Израилевич.
Сам Рудинштейн так рассказывал про это обстоятельство в одном из интервью: "Моего папу звали по-еврейски Касрыль. То есть, по идее, я должен был быть Касрыльевичем. Когда в 1949 году образовалось государство Израиль и Сталин его поддержал, отца стали дразнить Израилевичем. Как раз тогда же, в 1949-м, в Советском Союзе началась смена паспортов. Папе захотелось сменить имя. Так я стал Израилевичем".
Марк Рудинштейн родился еврейской семье Касрыля Григорьевича Рудинштейна, директора магазина "Военная книга", и Таубы Исааковны Рудинштейн. Это обстоятельство ему часто мешало.
"Когда в 1967-м меня призвали в армию, а Израиль напал на Египет, я получил по полной! – рассказывал он. – На службе было ой как несладко с таким именем-отчеством. Пришлось пойти на хитрость и немного приврать. Моего дедушку звали Григорием, и я взял отчество по деду. Все привыкли к этому, хотя по паспорту я остался Марком Израилевичем".
Судьба праха Рудинштейна пока не определена. Как говорят его друзья, вдова планирует захоронить урну на его малой родине в Одессе. Случиться это должно до 7 апреля 2022 года, когда продюсеру исполнилось бы 76 лет. А пока, в силу известных эпидемиологических ограничений и острой политической ситуации между Россией и Украиной это сделать невозможно.
Напомним, знаменитый советский и российский продюсер, актер и режиссер перенес операцию на сердце. А 16 ноября был госпитализирован после приступа. Ему сделали операцию, однако лучше продюсеру нее становилось. У него случился инсульт и медики перевели его в реанимацию, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили продюсера к ИВЛ. Врачи говорили об отрицательной динамике. И в воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.