Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Пятница
10 декабря
Лента новостей
12:50
В Москве неизвестный ранил ножом мужчину у метро
12:49
"Какая ж ты упрямая!": Киркоров сцепился с Валерией на съемках
12:39
"Надо сжечь": артистов из "Голубого огонька" жестко унизили
12:36
Публика обеспокоена состоянием здоровья Волочковой: Писать теперь осторожно
12:31
Не Марк Григорьевич: настоящее еврейское имя Рудинштейна вскрылось только перед кремацией
12:31
Охмуренная Шаляпиным богачка Васильева: Поубивает ради наследства
12:17
Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России
12:09
С чистого листа: Как живет Михаил Шац после развода с Татьяной Лазаревой
12:00
Одинокому Корчевникову пришлось согласиться на свадьбу с пожилой актрисой
11:56
"Как будто после пластики": Признавшуюся во лжи Пынзарь перестали узнавать
11:51
Молится за детей: стало известно о готовности Голубкиной к смерти
11:46
В Петербурге боец ММА избил полицейских
11:46
Варнава сорвалась на мат при виде оголившегося любовника
11:24
"Градского тоже привозили на съемки на носилках": сын Сафронова о состоянии Билана после пьяного скандала
11:21
Жизнь с мамой в двушке, интим с певцом и мысли о ребенке: что происходит с Сергеем Соседовым
11:19
Пышногрудая Пегова показала себя в бикини: Лучше прикройтесь
11:14
На Алтале разбился вертолет
11:05
Заговорившая о бесплодии Дженнифер Энистон: Неприятное дерьмо на глазах у всего мира
11:02
"Вещь со сроком годности": Затравленная Хилькевич заговорила о смерти
10:57
В Москве на свадьбе приезжих произошла массовая потасовка
10:48
Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
10:46
"Это глупость": одинокая Бородина взорвалась из-за замужества Орловой
10:46
"Покой и депрессия": заговорили о смерти Райкина
10:17
"Он ушел позавчера...": в семье Асмус случилось большое горе
10:01
"Увядает тело": что происходит с постаревшей Андреевой
09:49
Тяжелобольная Лазарева довела россиян до слез: Простая сибирская дурочка
09:35
В Минстрое нашли способ контролировать аренду жилья
09:24
В Бурятии частный вертолет совершил аварийную посадку
09:24
Трагическая смерть жены, гибель дочери: что случилось с вдовцом Марины Левтовой
09:12
Писатель Лесев назвал главные победы Путина на переговорах с Байденом
08:53
Россиян предупредили о росте тарифов на услуги ЖКХ
08:52
66-летнюю Долину публично вывели на чистую воду: Я соврала
07:18
Собчак в странном наряде вывели на чистую воду: Были причины
06:51
"Сопельки": лысеющую Собчак жестко приложили
04:39
Знамение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 10 декабря
02:33
"Блин сбоку поплыл": Переборщившую с фотошопом Лорак подняли на смех
00:41
Названа заоблачная цена наряда Кейт Миддлтон на рождественском празднике
22:09
На Украине будут наказывать за публичное отрицание "агрессии" России и оккупации Крыма
21:46
"Ни третье, ни пятое, ни десятое": Соседов прошелся по выскочке Бузовой
21:41
Все говорят о выплатах в 100 тысяч на карту от государства: В чем подвох
21:16
Бородина рассказала о домашнем насилии после развода
20:52
Застрелившему двух человек в здании московского МФЦ предъявили обвинение
20:37
"Не прошло и полгода": народ в шоке от шикующего на деньги покойной жены Шаляпина
20:20
На Алтае мужчина изнасиловал 10-летнюю падчерицу
20:04
Путин: мигранты должны приезжать в Россию со знанием ее законов и русского языка
20:02
Шукшина за бортом: от "ликвидированной" актрисы отказалась родная сестра
19:15
Как Волочкова: Оголившая грудь Калашникова засветила интимные места
19:14
"****** совсем!": втянутый в криминал Шаляпин открестился от подозреваемого в нападении друга
18:45
Известный артист раскрыл детали кровавой бойни в московском МФЦ
18:27
Изуродованной ожогами Хлебниковой дал прогноз хирург: Минимум год
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина
Наследники в панике из-за поведения вдовы Градского: Уже все вывозит
После грязных разборок с Тарасовой сыну Рудковской грозит удаление
В гробу видали: обиженные звезды плевали на похороны Рудинштейна
У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание
Пачка сигарет в день, тяжелая болезнь и холостяцкая старость: что случилось с 87-летней Алисой Фрейндлих
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Не Марк Григорьевич: настоящее еврейское имя Рудинштейна вскрылось только перед кремацией

Не Марк Григорьевич: настоящее еврейское имя Рудинштейна вскрылось только перед кремацией

После смерти знаменитого продюсера, режиссера и актера стали вскрываться прежде неизвестные детали. Оказалось, например, что по документам он был вовсе не Марком Григорьевичем Рудинштейном...
прочитано 215 раз

Когда вдова принесла оформлять документы для процедуры кремации тела Рудинштейна, сотрудники были немало удивлены. Ведь все думали, что основатель "Кинотавра" и в паспорте Марк Григорьевич. Оказалось – Израилевич.

ПО ТЕМЕ

У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание

Все вздрогнули: Рудинштейн подал знак с того света собравшимся на его похоронах

Сам Рудинштейн так рассказывал про это обстоятельство в одном из интервью: "Моего папу звали по-еврейски Касрыль. То есть, по идее, я должен был быть Касрыльевичем. Когда в 1949 году образовалось государство Израиль и Сталин его поддержал, отца стали дразнить Израилевичем. Как раз тогда же, в 1949-м, в Советском Союзе началась смена паспортов. Папе захотелось сменить имя. Так я стал Израилевичем".

Марк Рудинштейн родился еврейской семье Касрыля Григорьевича Рудинштейна, директора магазина "Военная книга", и Таубы Исааковны Рудинштейн. Это обстоятельство ему часто мешало.

"Когда в 1967-м меня призвали в армию, а Израиль напал на Египет, я получил по полной! – рассказывал он. – На службе было ой как несладко с таким именем-отчеством. Пришлось пойти на хитрость и немного приврать. Моего дедушку звали Григорием, и я взял отчество по деду. Все привыкли к этому, хотя по паспорту я остался Марком Израилевичем".

Фото: Дни.ру

Судьба праха Рудинштейна пока не определена. Как говорят его друзья, вдова планирует захоронить урну на его малой родине в Одессе. Случиться это должно до 7 апреля 2022 года, когда продюсеру исполнилось бы 76 лет. А пока, в силу известных эпидемиологических ограничений и острой политической ситуации между Россией и Украиной это сделать невозможно.

Фото: Дни.ру

Напомним, знаменитый советский и российский продюсер, актер и режиссер перенес операцию на сердце. А 16 ноября был госпитализирован после приступа. Ему сделали операцию, однако лучше продюсеру нее становилось. У него случился инсульт и медики перевели его в реанимацию, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили продюсера к ИВЛ. Врачи говорили об отрицательной динамике. И в воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Дни.ру
Автор: 10 декабря 2021, 12:31 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды эффектно попрощались с "Кинотавром"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина

Ведущая удивила народ
Шоу-бизнес

Появились новые данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Все изменилось

Певица не выходит на связь
Сериалы

Скрывавшая беременность Арнтгольц произвела фурор на балу: Шикарная леди

Актриса посетила благотворительный вечер
Шоу-бизнес

Сердце не выдержало: Рудинштейн перед смертью умолял о прощении

Причина конфликта вскрылась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России
За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса

Спорт

"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина
Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния

Регионы

В Петербурге боец ММА избил полицейских
На Алтале разбился вертолет
В Бурятии частный вертолет совершил аварийную посадку
На Алтае мужчина изнасиловал 10-летнюю падчерицу
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+