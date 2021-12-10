Не Марк Григорьевич: настоящее еврейское имя Рудинштейна вскрылось только перед кремацией

После смерти знаменитого продюсера, режиссера и актера стали вскрываться прежде неизвестные детали. Оказалось, например, что по документам он был вовсе не Марком Григорьевичем Рудинштейном...

Когда вдова принесла оформлять документы для процедуры кремации тела Рудинштейна, сотрудники были немало удивлены. Ведь все думали, что основатель "Кинотавра" и в паспорте Марк Григорьевич. Оказалось – Израилевич.

Сам Рудинштейн так рассказывал про это обстоятельство в одном из интервью: "Моего папу звали по-еврейски Касрыль. То есть, по идее, я должен был быть Касрыльевичем. Когда в 1949 году образовалось государство Израиль и Сталин его поддержал, отца стали дразнить Израилевичем. Как раз тогда же, в 1949-м, в Советском Союзе началась смена паспортов. Папе захотелось сменить имя. Так я стал Израилевичем".

Марк Рудинштейн родился еврейской семье Касрыля Григорьевича Рудинштейна, директора магазина "Военная книга", и Таубы Исааковны Рудинштейн. Это обстоятельство ему часто мешало.



"Когда в 1967-м меня призвали в армию, а Израиль напал на Египет, я получил по полной! – рассказывал он. – На службе было ой как несладко с таким именем-отчеством. Пришлось пойти на хитрость и немного приврать. Моего дедушку звали Григорием, и я взял отчество по деду. Все привыкли к этому, хотя по паспорту я остался Марком Израилевичем".

Судьба праха Рудинштейна пока не определена. Как говорят его друзья, вдова планирует захоронить урну на его малой родине в Одессе. Случиться это должно до 7 апреля 2022 года, когда продюсеру исполнилось бы 76 лет. А пока, в силу известных эпидемиологических ограничений и острой политической ситуации между Россией и Украиной это сделать невозможно.

Напомним, знаменитый советский и российский продюсер, актер и режиссер перенес операцию на сердце. А 16 ноября был госпитализирован после приступа. Ему сделали операцию, однако лучше продюсеру нее становилось. У него случился инсульт и медики перевели его в реанимацию, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили продюсера к ИВЛ. Врачи говорили об отрицательной динамике. И в воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.

