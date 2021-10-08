"Бутылки из-под спиртных напитков": вскрылись жуткие подробности смерти концертного директора солистки "Тату"

Известный концертный директор скоропостижно умер в возрасте 41 года. Причиной смерти мужчины назвали сердечную недостаточность. О трагедии сообщила его сестра Светлана в своем микроблоге.
Следом за ней многие знаменитости разместили у себя публикации с соболезнованиями и воспоминаниями о Евгении Шампорове. Он работал с такими звездами, как экс-солистка группы "тату" Лена Катина, организовывал концерты для Юлии Беретты, Арсения Бородина и группы "Челси".
По словам артистов, хорошо знавших Шампорова, его жизнь в последние годы была непростой. Подопечная концертного директора Юлия Беретта отметила, что советовала ему обратиться за помощью к специалистам. Выяснилось, что в последний раз Евгений связывался с коллегами и родственниками вечером 1 октября. Затем он не отвечал на звонки и сообщения.
Близкие забеспокоились и решили проверить, все ли в порядке с мужчиной. Вечером 4 октября к нему домой поехали один из коллег и сестра. Дверь оказалась закрыта. Прибившая на место полиция вскрыла помещение. Пришедшим предстала страшная картина.
Тело Евгения Шампорова обнаружили на полу кухни. По словам осведомленного источника, там и в комнате был беспорядок и многочисленные бутылки из-под спиртных напитков. Похороны концертного директора состоятся 8 октября.
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