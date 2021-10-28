Роналду готовится стать отцом в пятый раз

Невеста звезды футбола Джорджина Родригес готовится снова стать мамой. По информации инсайдеров, девушка находится на 12-й неделе беременности.
Как сообщает VSE42.RU, пара уже воспитывает четверых детей. У влюбленных подрастает общая дочь Джорджина и трое малышей от суррогатных матерей.
Стоит отметить, что в личном блоге Роналду подтвердил информацию. Он заявил, что они с невестой ждут близнецов.
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