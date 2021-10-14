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Шоу-бизнес
Ролан Быков утащил сиденье автобуса и угодил в драку: забавные моменты со съемок "Буратино"

Ролан Быков утащил сиденье автобуса и угодил в драку: забавные моменты со съемок "Буратино"

За кадром фильма "Приключения Буратино" осталось много веселых и романтичных историй
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Любимый и детьми, и взрослыми фильм "Приключения Буратино" вышел на экраны больше 45 лет назад. Многие звезды известной сказки, снятой Леонидом Нечаевым, уже ушли из жизни. Однако во время съемок картины все актеры пережили немало приключений, о которых с теплотой в душе вспоминают до сих пор. Какие интересные случаи остались за кадром?

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Артемон каждый день дарил Мальвине цветы

Владимир Этуш, сыгравший в фильме роль зловещего Карабаса-Барабаса, рассказал романтичную историю об актерах в своей книге "И я там был". Томас Аугустинас, больше известный как пес Артемон, приехал на съемки в Ялту вместе с дедушкой и ежедневно просил у того рубль. Какое-то время родственник не знал, зачем мальчику понадобились деньги, а потом стало известно, что Томас покупал на них цветы для Татьяны Проценко, которая играла Мальвину.

Базилио стащил из автобуса сидения и угодил в драку

Затяжные съемки в большой компании проходили весело, а иногда и вовсе оборачивались непредсказуемыми событиями – актерам приходилось импровизировать. Так Ролан Быков, который сыграл в фильме кота Базилио, решил обезопасить себя во время одного из эпизодов.

Для сцены, где Базилио съезжает по ступенькам, артист тайком вытащил из автобуса съемочной группы сиденье – предполагалась, что так он защитит себя от ушибов. Трюки на лестнице закончились тем, что вернуть на место украденную часть автомобиля было уже невозможно. Водитель, которому обо всем этом не доложили, так разозлился на Быкова, что полез с ним драться.

Буратино поколотил Карабаса-Барабаса

Дима Иосифов, сыгравший в фильме главного героя Буратино, всерьез побаивался Владимира Этуша в роли Карабаса-Барабаса. Чтобы избавиться от страха, мальчик предложил сыграть сцену, где тот с дерева бросает шишки в антагониста, всерьез. Этушу пришлось пойти коллеге на уступки и позволить ему вложить в удар полную силу.

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Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
14 октября 2021, 14:10 Источник: Домашний очаг ✓ Надежный источник

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