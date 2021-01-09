Изменившаяся после рака Заворотнюк рассказала о проблемах со внешностью

Родная дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла семейные тайны. Оказалось, что Анна сомневалась в своей привлекательности и страшно комплексовала из-за низкого роста.

Наследница Заворотнюк заметно изменилась с тех пор, как стало известно о страшной болезни матери. Поначалу девушка скрывалась от общественности и не выходила на связь. Позже дочь Анастасии начала приходить в себя и рассказывать о психологических травмах.

Анна призналась, что в подростковом возрасте стыдилась своего роста. Однако сейчас она полностью уверена в природной красоте. Звезда приняла себя такой, какая она есть – со всеми, по ее мнению, незначительными недостатками.

"По поводу роста были в школе, когда на физре всех выстраивали в ряд. Я была выше мальчиков, но потом пацаны быстро догнали и перегнали. На этом комплексы закончились", – написала Заворотнюк.

Ранее звездная наследница жаловалась на обильную россыпь веснушек на лице. Пигментные пятна беспокоили девушку. Из-за того, что их нельзя был замазать, Анна нервничала и отказывалась присутствовать на светских мероприятиях вместе с матерью.

Сейчас же Заворотнюк-младшая полностью довольна собой. Многочисленная аудитория уверена, что на глобальные перемены повлияла тяжелая болезнь родственницы девушки. К слову, на протяжении всего лечения Анна поддерживала маму и помогала супругу Анастасии с содержанием звезды.