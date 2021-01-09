Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей года

Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
партнеры
Суббота
9 января
Лента новостей
15:24
Собчак и новый президент США Джо Байден появились на совместном фото
15:22
В конгрессе США хотят досрочно отстранить Трампа от власти
15:13
Страшная болезнь изуродовала Кудрявцеву: Опухший нос и красные глаза
14:54
"Зов природы": дочь певицы Валерии заговорила о нежелательной беременности
14:46
Распухший от прививки сын Сафронова потерял иммунитет к ковиду из-за спиртного
14:46
В Индонезии таинственно исчез самолет с пассажирами: началась спасательная операция
14:40
82-летняя Ахеджакова экстренно госпитализирована с подозрением на коронавирус
14:30
"Повезло тебе": жена эмоционально обратилась к онкобольному Юдашкину после гей-скандала
14:24
Сын Валерии оправдался после побега от жены с новорожденной дочерью
13:54
"Посыпались букеты": Решетова перестала скрывать правду об отношениях с Тимати
13:52
Как "промывают мозги" белорусским силовикам: откровения уволившегося после протестов сотрудника МВД
13:43
В сети появилось фото Дмитрия Пескова с новорожденной дочерью
13:23
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
12:53
Бросил жену с ребенком: сын Валерии получил по лицу
12:42
240-килограммовый сын Сафронова распух из-за прививки от ковида
12:41
Лавров исполнил мечту семилетней девочки из Саратовской области
12:39
Жена Эрнста получила ранение
12:21
Собчак подшутила над свадебным переполохом Бузовой
12:02
"Конечно!": Тодоренко сделала заявление о расставании с мужем
11:45
"Не ко мне надо приходить": разъяренная жена Петросяна отправила россиян лечиться
11:43
Трамп "потерял рассудок" из-за пожизненной блокировки в Twitter
11:24
Сын Валерии бросил жену после родов и улетел развлекаться
11:21
Врачи раскрыли подробности состояния инфицированной Алисы Фрейндлих
11:01
Свадебный обряд Бузовой на Мальдивах обошелся в 50 тысяч рублей
10:45
Кудрявцева обвинила россиян в заражении себя и дочери коронавирусом
10:42
Арзамасова внезапно показала фото сына после свадьбы с Авербухом
08:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 января 2021 года
06:03
Ни стыда, ни совести: Бондарчук сверкнула упругим задом ради шумихи
04:00
Осталось немного: Серябкиной отвели короткий срок для рождения ребенка
01:59
Новый год принес Ляйсан Утяшевой проблемы со здоровьем
23:58
"Он просто не такой": Появились данные о судьбоносном выборе Сергея Шнурова
22:02
Публицист Невзоров предрек уход белорусского ОМОНа от Лукашенко
21:37
События в Вашингтоне на руку Лукашенко – политолог Класковский
20:01
"Нам нужно побыть вдвоем": Хилькевич уединилась с агрессивным мужем
18:07
Как изменятся отношения России и США при Байдене
18:06
"Соски зачем выставлять?": народ оторопел от внешнего вида Успенской
18:02
"Трепещи!": Собчак прилюдно высмеяла Бузову
17:28
В Сеть слили видео с тайной свадьбы Бузовой на Мальдивах
17:14
Поступила новая информация о состоянии борющихся с коронавирусом Фрейндлих и Басилашвили
16:32
"Рейтинги взлетят до небес": Газманов о возвращении реалити-шоу "Дом-2"
16:14
Мужа больной раком Заворотнюк застукали с обворожительной брюнеткой
15:44
Немецкие СМИ назвали министра-гомосексуалиста самым вероятным преемником Меркель
15:26
Могло быть хуже: появились данные о состоянии госпитализированной дочери Меладзе
15:25
Арзамасову заметили обвешанной дорогими мехами после свадьбы с Авербухом
14:41
Барановская купила особняк в Подмосковье за баснословную сумму
14:40
Цымбалюк-Романовскую заметили на отдыхе с новым мужчиной после смерти Джигарханяна
14:38
Пелагея воссоединилась с бывшим мужем на Рождество
14:22
В России зафиксировали более 23 тысяч новых зараженных коронавирусом
14:20
Аналитик Безпалько обрисовал контуры будущего Союзного государства России и Белоруссии
14:15
Спаси и сохрани: состояние инфицированной вдовы Этуша ухудшилось
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева вкатила дочери Успенской за матерщину
Экономист Делягин предсказал демографическую катастрофу после ухода Лукашенко: Белоруссия вымрет
Лукашенко призвал белорусов не повторять 2020 год
Цымбалюк-Романовскую заметили на отдыхе с новым мужчиной после смерти Джигарханяна
Мужа больной раком Заворотнюк застукали с обворожительной брюнеткой
В Сеть слили видео с тайной свадьбы Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Сын Валерии оправдался после побега от жены с новорожденной дочерью

Сын Валерии оправдался после побега от жены с новорожденной дочерью

Арсений Шульгин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Как только новоиспеченную мать и малышку выписали из роддома, радостный папаша слинял из столицы. Арсений Шульгин отправился кататься на лыжах, пока его жена меняла грязные пеленки малышки.

Продолжение: "Зов природы": дочь певицы Валерии заговорила о нежелательной беременности
прочитано 881 раз

1 января запомнилось молодому человеку рождением обворожительной дочурки. Родители выбрали весьма необычное имя для наследницы. Семья Валерии назвала крошку Селин.

ПО ТЕМЕ

Бросил жену с ребенком: сын Валерии получил по лицу

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Все это время Арсений Шульгин находился рядом со своими девочками. Однако после того, как Лиану отправили домой, ее возлюбленный решил уехать на долгожданный отдых. Несмотря на то, что общественность раскритиковала поступок молодого отца, звездный мальчик смог оправдаться за содеянное.

Пользователи социальной сети недоумевали, почему Арсений, который так яростно кричал о своей любви к Лиане, бросил ее одну с новорожденной дочерью и улетел куралесить в Сочи.

В личном блоге в "Инстаграм" девушка заверила возмущенных фанатов, что сама отправила супруга на российский курорт. Она добавила, что никогда и никому не позволит лезть в их семью. По совам Лианы, поездка возлюбленного была совместным решением. Якобы, молодая избранница Шульгина настояла на том, чтобы муж поехал в горы.

"Он уточнил у врачей информацию насчет нашего полета, но для малышки пока слишком рано! И я предложила ему полететь самому, без нас! Я прекрасно справляюсь с малышкой, плюс днем мне помогает мама", – уверяет Лиана.

Сам же Арсений лишь отметил, что улетел в Сочи "не со своим корешем, а с тестем", что кардинально меняет ситуацию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 9 января 2021, 14:24 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Валерия приучает сына к светской жизни

комментарии

Ответить:

TOMOC
Ответить
а ну тут сама давай а меня мамка и отчим ждут на курорте, у нас денег нет мы так, дикарями поехали
1

Популярные темы форума

Политика

Как изменятся отношения России и США при Байдене
Немецкие СМИ назвали министра-гомосексуалиста самым вероятным преемником Меркель
Аналитик Безпалько обрисовал контуры будущего Союзного государства России и Белоруссии
Экономист Делягин предсказал демографическую катастрофу после ухода Лукашенко: Белоруссия вымрет

Шоу-бизнес

Спаси и сохрани: состояние инфицированной вдовы Этуша ухудшилось
Втянутому в гей-скандал Цискаридзе дали ценный совет
Абсолютно голая Волочкова залезла в бочку на глазах у поклонников
"Красивых деток много не бывает": Бородина высказалась о новой беременности

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Посыпались букеты": Решетова перестала скрывать правду об отношениях с Тимати

Модель похвасталась роскошным подарком
Шоу-бизнес

Бросил жену с ребенком: сын Валерии получил по лицу

На одном из концертов произошел конфуз
Шоу-бизнес

240-килограммовый сын Сафронова распух из-за прививки от ковида

Мужчина с трудом вытерпел неудобства
Шоу-бизнес

Сын Валерии бросил жену после родов и улетел развлекаться

Арсений проводит время в горах

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+