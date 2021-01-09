Сын Валерии оправдался после побега от жены с новорожденной дочерью

Как только новоиспеченную мать и малышку выписали из роддома, радостный папаша слинял из столицы. Арсений Шульгин отправился кататься на лыжах, пока его жена меняла грязные пеленки малышки.

1 января запомнилось молодому человеку рождением обворожительной дочурки. Родители выбрали весьма необычное имя для наследницы. Семья Валерии назвала крошку Селин.

Все это время Арсений Шульгин находился рядом со своими девочками. Однако после того, как Лиану отправили домой, ее возлюбленный решил уехать на долгожданный отдых. Несмотря на то, что общественность раскритиковала поступок молодого отца, звездный мальчик смог оправдаться за содеянное.

Пользователи социальной сети недоумевали, почему Арсений, который так яростно кричал о своей любви к Лиане, бросил ее одну с новорожденной дочерью и улетел куралесить в Сочи.

В личном блоге в "Инстаграм" девушка заверила возмущенных фанатов, что сама отправила супруга на российский курорт. Она добавила, что никогда и никому не позволит лезть в их семью. По совам Лианы, поездка возлюбленного была совместным решением. Якобы, молодая избранница Шульгина настояла на том, чтобы муж поехал в горы.

"Он уточнил у врачей информацию насчет нашего полета, но для малышки пока слишком рано! И я предложила ему полететь самому, без нас! Я прекрасно справляюсь с малышкой, плюс днем мне помогает мама", – уверяет Лиана.

Сам же Арсений лишь отметил, что улетел в Сочи "не со своим корешем, а с тестем", что кардинально меняет ситуацию.