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"Любовь и голуби" против "Кавказской пленницы": кто победит в войне Первого канала и "России"

Фото: dirk enters/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
"Всему свое время, и время каждой вещи под небом. Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий", – говорил мудрый царь Соломон. Сегодня телеканалы подводят итоги того, как их смотрели зрители в новогоднюю ночь. И правильные слова Книги Екклесиаста обретают новое звучание.
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"По итогам пятого года первенства "Россия 1" демонстрирует рост аудитории и увеличивает отрыв от конкурентов, оставаясь самым популярным каналом страны" – рапортует пресс-служба "России"

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Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками

"Cамые популярные программы прошлого года, собиравшие у экранов наибольшую зрительскую аудиторию, выходили в эфире Первого канал, – кричат конкуренты с первой кнопки. – В ТОП-10 наиболее рейтинговых эфиров года на российском телевидении – сразу 7 позиций у Первого, а в ТОП-100 ровно половина – это программы Первого. При этом канал не только удержал абсолютное лидерство по телесмотрению у самой активной части населения (зрители младше 60), но и сумел увеличить его в сравнении с 2019 годом".

"Средняя доля аудитории телеканала "Россия" в 2020 году составляет 12,4% ("Первый канал" 10,5%, НТВ – 9,4%), – не сдается вторая кнопка. – На протяжении всего 2020 года телеканал не уступил конкурентам ни одной недели, сумев заметно нарастить преимущество в будни и сохранив ведущую позицию по выходным. Общий прирост среднегодовой доли аудитории канала относительно 2019 года составил 3,3%, объем зрителей "Первого канала" в 2020 году сократился на 0,9%"

Каналы выискивают в данных телеизмерений сотые доли преимущества, чтобы громко заявить о своей победе. Особое внимание к эфиру Новогодней ночи. Тут шла борьба не на жизнь, а на смерть. Что зрители смотрел охотнее – снятого в 1973 году "Ивана Васильевича" или появившийся в 1984-м фильм "Любовь и голуби"? "Кавказскую пленницу", которая идет уже 51 год, или "Иронию судьбы" образца 1975-го? Причем фильмы за время праздников каждый канал повторил не единожды. Видимо, чтобы зрители давались не только остатками оливье и мандаринов.

Открою секрет: каждый год каналы делят между собой не только право транслировать "Евровидение", но и возможность показывать культовые советские комедии. Просто прежде случалось, что "С легким паром!" транслировали одновременно на нескольких кнопках, что казалось еще большей гадостью, чем заливная рыба на экране.

А ужаснее всего то, что новые фильмы не сражаются в эфире за умы и сердца зрителей. Ну кому нужны примитивные поделки и глупые подделки, типа "Ирония судьбы. Продолжение" или "Служебный роман. Наше время"? Поэтому их и не показывают.

Что же касается комедий Гайдая, Рязанова, Меньшова, то все они стали частью нашего культурного кода, частью нас самих. Пусть они засмотрены до дыр, заучены наизусть, но даже мельком взглянешь на экран, и такая нежность накатывает! Именно этой душевности, чистоты, теплоты и искренности и не хватает сегодняшнему кино. Которого нет, кстати, почти в числе самых рейтинговых программ года. Интерес, судя по рейтингам, вызвали только "Одесский пароход" на "России" и "Диверсант. Крым" на Первом.

Вообще же больше всего наших сограждан посмотрело "Новогоднее обращение президента" "Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы Отечественной войне", на Первом канале и шоу "Маска" на НТВ.

Стоит заметить, что эта программа не оригинальная. Созданный пять лет назад в Южной Корее проект The Masked Singer ("Певец в маске"), был был продан в более чем в полусотню стран и собрал более полумиллиарда фанатов по всему земному шару. Первый сезон американской версии на канале FOX стал самым рейтинговым запуском за последние восемь лет, а немецкая версия принесла каналу ProSieben рекордную долю 38,5%. Так что в столь высоких цифрах у НТВ нет ничего странного.

Странно то, что у нас самих при всех возможностях и деньгах не создаются программы, которые бы хотели покупать другие страны. Ну не "Авиационный парад", который тоже входит в число самых рейтинговых в России по просмотрам, продавать! Да и кино, интересное где-то за пределами СНГ, у нас тоже не снимают...

Вероятно, поэтому все больше людей отказываются от телевизора. Ведь нафталина, мусора и пыли хватает вокруг и без него.

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14 января 2021, 11:50

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