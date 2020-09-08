Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Ефремова признали виновным в смертельном ДТП

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В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу Михаила Ефремова. Актера признали виновным в смертельной аварии в центре столицы.

Судья Елена Абрамова отметила, что звезда совершила ДТП, повлекшее по неосторожности гибель человека. В момент аварии Ефремов был пьян.

Напомним, что сначала артист отрицал свою вину, ссылаясь на плохую память. На прошлой неделе Михаил Ефремов все же изменил свою позицию.

Прокурор запросил для артиста одиннадцать лет колонии общего режима. Сама звезда допустила, что может получить восемь лет тюрьмы.

Автор: 8 сентября 2020, 11:39 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник

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