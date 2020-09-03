Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима

Появились свежие новости о расследовании резонансного уголовного дела, фигурантом которого является Михаил Ефремов. В СМИ пишут, что обвинение сочло вину актера в смертельном ДТП доказанной.
По данным телеканала "360", прокурор запросил для актера лишение свободы сроком на одиннадцать лет. Стоит отметить, что сам подсудимый признал свою вину.
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