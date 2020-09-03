Ефремова привезли в суд на слушание по делу о ДТП

Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский районный суд Москвы. Уточняется, что там будет проходить слушание по делу о смертельной аварии.

По данным издания Москва 24, прокурор должен запросить наказание для подсудимого. Напомним, что в данный момент Ефремов находится под домашним арестом. Многие светские обозреватели утверждают, что из серьезной процедуры сделали шоу на потребу публики.