Ефремова привезли в суд на слушание по делу о ДТП

Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский районный суд Москвы. Уточняется, что там будет проходить слушание по делу о смертельной аварии.
По данным издания Москва 24, прокурор должен запросить наказание для подсудимого. Напомним, что в данный момент Ефремов находится под домашним арестом. Многие светские обозреватели утверждают, что из серьезной процедуры сделали шоу на потребу публики.
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