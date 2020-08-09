"Я был инфицирован счастьем": Вениамин Смехов об изменах бывшей жене

Жизнь звезды советского кинематографа не всегда была похожа на сказку. Вениамин Смехов регулярно сталкивался с проблемами как в творчестве, так и в личной жизни. Особенно трудно актеру дался первый брак.

Неудивительно, ведь Вениамин Смехов повстречал свою бывшую супругу, когда ему было чуть больше 20 лет. Первой супругой легендарного актера стала студентка пищевого института по имени Алла. Интересно, что девушка ни дня не проработала по профессии и связала свою жизнь с работой на радио.

Этот брак был похож на идеальный. Молодые люди тратили все свободное время на саморазвитие. Успевали наслаждаться друг другом и строить семью. Так у Вениамина и Аллы Смеховых родились двое детей: Елена и Алика.

Однако их отношения казалась хорошими только со стороны. В одном из интервью Вениамин Смехов заявил, что не был счастлив с Аллой, поэтому искал утешения и внимания на стороне. В объятиях других женщин актер чувствовал себя намного лучше, чем в своем доме рядом с женой.

Несмотря на все трудности и серьезный разлад между молодыми людьми, пара долгое время не могла развестись. Более десяти лет Алла терпела измены советского актера.

По словам Смехова, бывшая жена знала о каждой его спутнице и закрывала глаза на происходящее. Развод был действительно долгожданным для Вениамина. Тогда артист впервые задумался о том, что не создан для семейной жизни.

Конечно же, Смехов очень сильно ошибался. Во многих жизненных принципах его смогла переубедить киновед Галина Аксенова. Позже он прозвал ее ласково Глашей.

"Я был инфицирован счастьем, видеть тебя каждый раз, когда ты приходила и сидела в зале на спектаклях. Мы запрещали себе думать о свадьбе – а оно как-то произошло. И вот 40 лет мы живем", – рассказывал, обращаясь к супруге, актер.

Чудесным образом Смехову удалось сохранить теплые отношения с дочерьми от первого брака. Девочки простили измены отца и заново приняли его в семью.