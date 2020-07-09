Савельева с мужем показали страсть после десяти лет брака

Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, которое показывает, что искра в отношениях супругов за долгие годы не угасла. В кадре они страстно целуются.
"С любимыми не расставайтесь!" – подписала снимок исполнительница. Поклонники порадовались за Сашу Савельеву и отметили, что они с мужем очень красивая пара.
Напомним, что певица и Кирилл Сафронов поженились 8 июля 2010 года. В честь этого знаменательного события артистка опубликовала в личном блоге видео из ЗАГСа.
Отношения влюбленных стали еще крепче после появления ребенка. Как писали "Дни.ру", в марте прошлого года Саша родила сына, которого назвали Леоном.
Супруги обходятся без няни и выполняют родительские обязанности сами. У Кирилла есть и взрослая дочь Анастасия, родившаяся в первом браке.
Ради семейной жизни Савельева ушла из группы "Фабрика". Она планирует развивать сольную карьеру, но пока посвящает себя сыну и мужу.
В одном из интервью Саша Савельева призналась, что часто сталкивается с трудностями в общении. Не все видели в девушке серьезную собеседницу, поэтому пришлось научиться давать отпор.
Выяснилось, что бывшая подопечная Игоря Матвиенко только на первый взгляд кажется милой и "пушистой". По ее словам, за скромной внешностью скрывается манипулятор и тиран.
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