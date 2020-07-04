Ротару похвасталась шикарным особняком и райским садом

Народная артистка СССР София Ротару редко радует своих поклонников новыми кадрами в соцсетях. Поэтому каждая публикация получает мощный отклик и приводит в восторг фанатов.
Стоит отметить, что период вынужденной самоизоляции из-за коронавирусной инфекции сблизил звездных небожителей с землей. Актеры и шоумены проводили много времени за городом, а некоторые из них даже занялись садоводством. Так, своими парниками активно хвастался Максим Галкин, а Регина Тодоренко собственноручно посадила помидоры. София Ротару решила поддержать "зеленую" тенденцию и показала, в каких райских кущах проживает.
В своем инстаграм-аккаунте певица разместила серию ярких фотографий. Поклонники смогли полюбоваться видами шикарного многоуровневого особняка знаменитости, а также великолепием цветника Софии Ротару.
На многочисленных снимках – розы, лилии, гортензии, шиповник. Мощеные дорожки на участке и раскидистые деревья создают особый уют, который поспешили отметить пораженные красотами жилища фолловеры.
"У Вас очень красивый дом!", "Рай!", "Какая, красота, Вы счастливая женщина! Здоровья вам крепкого!", "Краски жизни!", "Круто! Особенно гортензии!", "Как в раю!" – восхищаются комментаторы под постом.
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