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Шоу-бизнес
Тутберидзе больше не может тренировать своих учениц

Тутберидзе больше не может тренировать своих учениц

Этери Тутберидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Этери Тутберидзе часто хвасталась успехами своих звездных фигуристок – Анны Щербаковой и Алены Косторной. Но карантин явно повлиял на успехи девочек. Пользователи Инстаграма обнаружили интересные видео, на которых спортсменки едва держатся на льду.
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Пока главная наставница Этери Тутберидзе отбывает свой двухнедельный карантин после возвращения из США, звездных фигуристок тренирует хореограф Даниил Глейхенгауз. Именно он стал автором нашумевших видео.

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В одной из групп поддержки Тутберидзе в Инстаграме были опубликованы кадры с ее лучшими спортсменками. Поклонники Этери отметили, что на видео отчетливо видны неуверенные шаги девочек на льду. Анна и Алена не стояли на коньках уже два месяца из-за бушующей пандемии коронавируса.

На одном из роликов Щербакова поинтересовалась у хореографа, почему так неустойчиво на льду. Глейхенгауз решил пошутить над ученицей и сказал, что именно сейчас в движениях девочки видны годы мастерства. Стоит отметить, что дальше на видео запечатлен момент, как Анна теряет равновесие и чудом не падает.

Похожая картина произошла и с Аленой Косторной.

"На лед выходит чемпионка Европы, победительница финала Гран-при. Первые шаги в новый сезон. Алена покажи аксель", – снова шутит Даниил Гленхейгауз.

Напомним, что через несколько дней фигуристки все же реабилитировались и вспомнили технику исполнения многих элементов. Они постепенно возвращаются в боевые кондиции и с легкостью исполняют прыжки в три оборота.

Автор: 6 июня 2020, 22:35 Источник: Инстаграм команды Этери Тутберидзе ✓ Надежный источник

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