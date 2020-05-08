Появилась информация о повторном заражении Бабкиной

Врач предупредил Надежду Бабкину об опасности. Только оправившаяся от болезни певица может вновь подхватить вирус.

В начале апреля популярную артистку госпитализировали с двусторонней пневмонией. В больнице Надежде Бабкиной стало хуже, и врачи ввели ее в искусственную кому. Через некоторое время медикам удалось стабилизировать ее состояние.

В интервью программе "Пусть говорят" Надежда Бабкина рассказала, что почувствовала себя плохо 27 апреля и выпила таблетку "от гриппа". Однако лекарство не помогло ей. В больнице знаменитость узнала, что у нее поражено до 80% легочной ткани.

Известие о болезни певицы стало шоком для поклонников. Некоторые боятся, что Надежда Бабкина больше никогда не сможет выйти на сцену. Военный врач Владимир Хорошев подтвердил их опасения. По его словам, знаменитость находится в группе риска и может вновь заразиться пневмонией.

В то же время он отметил, что певице очень повезло. Надежда Бабкина обладает сильной иммунной системой. Кроме того, она подхватила "небольшое количество вируса". "Ее альвеолы не были поражены и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена", – заявил специалист в интервью Nation News.