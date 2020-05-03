Бабкина потратила на лечение баснословную сумму

Стало известно, сколько Надежда Бабкина заплатила за лечение в Коммунарке. Речь идет о нескольких миллионах рублей.

В начале апреля Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. Позже выяснилось, что артистка не была заражена уханьской инфекцией, однако все равно у нее диагностировали двухстороннюю пневмонию. Некоторое время Бабкина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а позже продолжила лечение в палате повышенной комфортности.

StarHit узнал, во сколько обошлось Надежде Георгиевне лечение в Коммунарке. Оказалось, она и ее избранник Евгений Гор сначала платили за VIP-палату порядка 50 тысяч рублей. Потом эта сумма якобы увеличилась в несколько раз. Также Бабкина отдала не менее 350 тысяч рублей за медикаменты, согласно данным журналистов.

Однако траты на этом не закончились. Врачи прописали артистке множество препаратов, включая антидепрессанты и успокоительные. Восстанавливаться Бабкина теперь будет дома, на это понадобится как минимум месяц.

А пока Надежда Бабкина выздоравливает, Первый канал ей уже нашел замену в шоу "Модный приговор". Ее место временно занимают телеведущая Юлия Барановская и актриса Екатерина Скулкина.