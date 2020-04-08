"Уже не тот": как живет Моисеев после инсульта

Как отметил музыкант, он написал для эпатажного артиста две песни. Они были подготовлены еще до инсульта. Одна из композиций рассчитана на дуэт, а вторая – "Края" – автобиографичная, только для сольного исполнения. Именно во время записи этого трека Борис Моисеев попал в больницу.
Николай Трубач рассказал, что после случившегося они долго не могли доделать песню. Артист около двух месяцев приходил в себя после инсульта. Когда он оклемался, друг привез его в студию, где работу над "Краями" наконец-то закончили. Оказывается, Моисеев даже разрыдался, когда допел последние строчки нового трека.
Как отметил Трубач в эфире шоу "Судьба человека", сейчас Борис живет нормальной жизнью. Давние приятели поддерживают связь – как минимум поздравляют друг друга с днем рождения.
Николай признался, что для него эпатажная знаменитость 90-х – большой человек и великий артист. Однако после инсульта он сильно сдал.
"Конечно, сейчас Боря уже не тот веселый шут, балагур, как все привыкли его воспринимать", – рассказал Трубач.
По мнению музыканта, возможно, Моисеев решил бы завершить карьеру, несмотря на болезнь. Как отметил мужчина, артист всегда говорил, что со сцены надо уходить вовремя.
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