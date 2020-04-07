Фадеев задумался о новой работе

Накануне исполнителю поступило интересное предложение. Его позвали преподавать музыку в один из московских ВУЗов. Фадееву пообещали собственный класс по вокалу.
Но Максим Александрович не смог дать сразу окончательный ответ. В своем инстаграм-аккаунте он признался, что не знает, стоит ли принимать предложение. Поэтому он обратился за советом к поклонникам.
"Решения нет, и не знаю, будет ли. Пока у меня такая внутренняя неопределенность. Но если я решусь, то уже летом буду набирать свой класс", – заявил Фадеев.
Поклонники поддержали идею, отметив, что из продюсера получится прекрасный преподаватель. Ведь у него богатый опыт, который многим может пригодиться.
"Наконец-то у нас появится больше дипломированных интересных, талантливых, музыкантов, певцов!" – написала фанатка.
Но нашлись и те, кто предостерег Максима Александровича. По мнению фолловеров, это предложение оскорбительно, ведь Фадееву с его знаниями стоит открыть свой собственный университет.
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