Дочь Эдиты Пьехи закупила 21 тонну гречки перед самоизоляцией

О немыслимых запасах гречки Илона Броневицкая рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись". 21 тонну крупы и огромное количество туалетной бумаги она купила, чтобы обеспечить не только свою семью, но и сотрудников приюта для собак. Питомником владеет Броневицкая, поэтому она была обязана прокормить самоизолировавшихся на работе людей.
В приюте для собак трудится порядка 15 человек, рассказала Илона Александровна. Они присматривают за семью сотнями животных. Самое необходимое Броневицкая доставляет сама. Что же касается условий, где проживают люди, то в питомнике есть специально обустроенные для людей комнаты. Там работники могут есть, спать, посещать душ и туалет.
Дочь Эдиты Пьехи также отметила, что в месяц на содержание питомника она тратит порядка двух миллионов рублей.
Напомним, что в марте покупка гречки и туалетной бумаги стала своеобразным трендом. Люди спешили приобрести крупу и предметы первой необходимости, испугавшись, что продовольствия во время пандемии может не хватить.
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