Дочь Эдиты Пьехи закупила 21 тонну гречки перед самоизоляцией

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая сообщила, что ей пришлось приобрести 21 тонну гречки. Эстрадная певица может стать рекордсменом по количеству запасов крупы.

О немыслимых запасах гречки Илона Броневицкая рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись". 21 тонну крупы и огромное количество туалетной бумаги она купила, чтобы обеспечить не только свою семью, но и сотрудников приюта для собак. Питомником владеет Броневицкая, поэтому она была обязана прокормить самоизолировавшихся на работе людей.

В приюте для собак трудится порядка 15 человек, рассказала Илона Александровна. Они присматривают за семью сотнями животных. Самое необходимое Броневицкая доставляет сама. Что же касается условий, где проживают люди, то в питомнике есть специально обустроенные для людей комнаты. Там работники могут есть, спать, посещать душ и туалет.

Дочь Эдиты Пьехи также отметила, что в месяц на содержание питомника она тратит порядка двух миллионов рублей.

Напомним, что в марте покупка гречки и туалетной бумаги стала своеобразным трендом. Люди спешили приобрести крупу и предметы первой необходимости, испугавшись, что продовольствия во время пандемии может не хватить.