"Я три дня ничего не видела": Бабкина сильно пострадала из-за пластики

Знаменитая артистка тщательно следит за своей внешностью. Ради сохранения красоты Надежда Бабкина даже отважилась лечь под нож пластического хирурга. "Я один раз делала круговую подтяжку лица", – рассказала она, добавив, что на подготовку к операции ушло десять дней.
Однако результат шокировал певицу. Исполнительница лишилась зрения на несколько дней. "Жесть была! Я ужаснулась! Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела, так у меня затекли глаза. Я ничего не видела, мне страшно было", – вспомнила Надежда Бабкина.
Когда певица наконец смогла увидеть себя в зеркале, то "чуть с кровати не рухнула" от ужаса – настолько она была неузнаваемой. Однако через две недели артистка кардинально преобразилась. Надежда Бабкина стала чаще появляться на публике и даже снялась в нескольких программах.
Хирург сообщил певице, что окончательный результат будет виден лишь через год и восемь месяцев. Так что поклонники могут надеяться, что со временем исполнительница станет еще моложе и красивее, передает телеканал НТВ.
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