"Терпеть не могу": актриса из "Интердевочки" плюнула в Корчевникова за вопрос об изменах мужа

Лариса Малеванная в студии программы "Судьба человека" рассказала о личной жизни. Актрисе не понравился вопрос Бориса Корчевникова об изменах бывшего мужа.

Телеведущий уточнил у артистки, было ли ей жалко свою героиню в фильме "Анкор, еще анкор!", которой по сценарию изменял муж. Как отметил шоумен, в жизни Ларисе Малеванной тоже не хранили верность.

Гостья рассмеялась и заявила: "Борис, я знала, что предстоит разговор о мужьях, чего я терпеть не могу!" Однако она все же согласилась пояснить некоторые моменты своего брака с режиссером Геннадием Опорковым.

Они познакомились в театральном институте. Парень подавал большие надежды и в итоге стал режиссером. Лариса благодарна ему за сына Александра и давно за все простила. "С мужем было тяжело жить. Я категоричная, а он фантазер. Просто нам не нужно было жить вместе", – отметила Малеванная в эфире шоу "Судьба человека".



"Если бы я встретила мужчину умного, талантливого, который при этом не пьет, не гуляет, который не трус, масса других достоинств... Мы бы сейчас здесь с вами не сидели. Я бы родила ему пятерых детей, у меня было бы десять внуков и 20 правнуков. Мне бы тут с вами ерундой заниматься было бы некогда", – сказала артистка.

Исполнительница роли матери главной героини в фильме "Интердевочка" вспомнила забавную историю. Актрисе приписывали отношения с женатым мужчиной из мира музыки. Ларисе подробно рассказывали, как протекал их роман, где они отдыхали, как супруга узнала о любовнице и что из этого вышло. "Одна пикантная подробность: мне 81 год, и я с этим человеком до сих пор не знакома", – улыбнулась Малеванная.