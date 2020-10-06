Не было шансов остаться в живых: шокирующие подробности гибели мужчины в ДТП со звездой "Холостяка"

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 39-летний москвич Александр Новиков. Он жил в Солнцево, работал в концертно-развлекательном центре на Арбате.
Согласно камерам видеонаблюдения, мужчину отбросило от "Гелендвагена" Коротковой на встречную полосу. Там на Новикова наехала другая иномарка, принадлежащая бизнесмену Шишету Якубову. Врачи установили, что травмы, которые получил Александр, были несовместимы с жизнью.
Что касается Виктории, то у нее диагностировано сотрясение мозга. Важно отметить, что девушка управляла машиной в трезвом состоянии. После аварии у Коротковой была истерика. Виктория покинула больницу утром. Ее сопровождали полицейские.
Журналистам удалось узнать, что "Гелендваген" принадлежит предпринимателю Рагиму Шамшилову. Говорят, девушка встречалась с ним. Виктория неоднократно рассказывала, что у нее есть возлюбленный, однако имя его не называла.
Напомним, Короткова принимала участие в шестом сезоне шоу "Холостяк". Девушка боролась за внимание Егора Крида. Ей удалось дойти до финала, но певец выбрал Дарью Клюкину.
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