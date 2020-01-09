Ксения Собчак провела "обряд" для встречи сына с Владимиром Путиным

На кадрах мальчик обращается к звездной маме с просьбой. "Поцелуй мне пупик", – улыбаясь, говорит малыш в камеру. Ксения Собчак провела своеобразный "обряд" по подготовке сына к встрече с президентом России, о чем сама пошутила за кадром. "Хорошо, зайка", – сдерживая смех, ответила ребенку журналистка.
"Неожиданное желание сына – закон! Или "ребенок к встрече с Путиным готов!", – подписала свой пост телеведущая. Ксения Собчак имела в виду архивное видео, в котором президент России Владимир Путин целует пятилетнего мальчика в живот. Малыш прогуливался на экскурсии по Кремлю.
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