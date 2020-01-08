"Как земля такую носит": Собчак врезали за богохульство

7 января православные по всему миру встретили Рождество Христово. В числе людей, отметивших светлый праздник, оказалась и журналистка Ксения Собчак. В личном микроблоге знаменитость показала икону, на которой изображены святые Константин и Ксения. "Всех с праздником!", – обратилась она к подписчикам.
Большинство пользователей негативно отреагировали на пост телеведущей. Подписчики обвинили звезду в глумлении над святыми и предупредили о расплате. "Оборотень с иконой. Как земля такую носит", "Из крайности в крайность. То развратная чертиха, то святая", "Не позорься", – выразили мнение комментаторы.
Другие отнеслись к записи Ксении Собчак с юмором: "О, очередная фотосессия", "Не узнаю вас в гриме", "Вас канонизировали?", "Почему на фото катафалка нет?", "Одно лицо". Поклонники пожелали счастья супругам в этот праздник.
Напомним, сейчас Ксения Собчак вместе с Константином Богомоловым находится на горнолыжном курорте Куршевель в Альпах. Однако даже во время отдыха не обошлось без курьезных происшествий. Телеведущая устроила режиссеру прилюдную сцену ревности из-за молодой инструкторши.
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