Собчак устроила Богомолову прилюдную сцену ревности

Ксения Собчак и Константин Богомолов производят впечатление примерной пары. Однако отношения звездных супругов оказались далеки от идеальных: телеведущая приревновала режиссера к девушке на публике.

Несколько дней назад Ксения Собчак отправилась вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном на горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах. Снимками и видеозаписями с отдыха журналистка регулярно делится в социальных сетях.

В одном из роликов, опубликованных в "Инстаграме", телеведущая взяла интервью у режиссера. "Скажите, есть ли будущее у российского лыжного спорта?", – поинтересовалась она. Константин Богомолов ответил утвердительно и добавил, что уже покорил синюю трассу и готовится к красной.

Внезапно журналистка прервала речь мужа. "У тебя еще очень симпатичная инструкторша", – сказала Ксения Собчак, намекая на истинную причину интереса режиссера к горным лыжам. "Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг", – успокоил жену Константин Богомолов.

Ранее популярный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на Ксению Собчак из-за отдыха на курорте. По ее словам, телеведущая нечестным образом заработала деньги на поездку в Куршевель. Все средства она получила от покойного отца Анатолия Собчака. Блогер считает, что если бы телеведущая родилась в простой семье, то не смогла бы добиться таких высот.