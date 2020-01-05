"Наглая баба": Собчак приложили за полет на курорт на частном самолете

Однако своей публикацией Ксения Собчак лишь разозлила россиян. Известная блогер Лена Миро в своем "Живом Журнале" жестко прошлась по звезде, высказав все, что думает о ее состоянии.
Под фотографией Ксения написала, что заработала деньги на отдых честным трудом. Однако интернет-знаменитость поставила этот факт под сомнение, заявив, что средства на такую роскошь остались ей от покойного отца – бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Блогер считает, что родись Ксения Собчак в простой семье – она никогда не смогла бы добиться таких высот. Обозреватель не забыла упомянуть внешность и характер светской львицы.
"С ее некрасивой головой, кривым туловищем, рыхлой и широкой ж****, унылыми сиськами, жиденькими волосенками, отвратительным характером, невоспитанностью, подростковой обидчивостью и откровенной глупостью – Ксения бы никогда не сделала карьеру", – написала Миро.
С интернет-звездой согласились и подписчики Ксении Собчак в инстаграм.
"Кто бы вы были? Без вашего папеньки", "Многие из учителей, медиков, военнослужащих, воспитателей, бухгалтеров, продавцов, шахтеров, водителей и т.д не могут себе этого позволить – видимо они все нечестно зарабатывают деньги", – писали фолловеры.
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