Туберкулез и астма вынудили Ротару уехать жить в Крым

София Ротару – народная артистка Украины. Но в российском Крыму у него есть дом, есть бизнес. Поэтому тайно туда приходится наведываться.

У Софии Ротару целый букет болезней. Более сорока лет ей, как говорят врачи, поставили убийственный диагноз – туберкулез легких. Потом случилась новая напасть – ее достала тяжелейшая астма, из-за которой даже начались проблемы с голосом.

И тогда эскулапы посоветовали ей переехать в Крым – мол, местный целебный морской воздух и спасут ее легкие. Вначале первый секретарь Крымского обкома КПСС выделили исполнительнице квартиру обыкновенной пятиэтажке на окраине Ялты, в трехстах метрах от санатория, где ее лечили. А потом, разбогатев, Ротару построила себе дом в районе Большой Ялты, рядом с Никитским ботаническим садом.

В разные годы от туберкулеза и других болезней легких в Крыму лечились муж и мать поэта Марины Цветаевой, Максим Горький, Антон Чехов.

Ротару же в Крыму не только поправляла здоровье, но и зарабатывала. В 2008 году она купила памятник архитектуры "Купальни Роффе" и открыла там бутик-отель с самыми высокими ценами на полуострове. Но после вхождения Тавриды в состав России в 2014 году, бизнес начал проседать. Цену на номера уменьшили вдвое, и все равно гостиница пустовала. А сама народная артистка Украины говорила, что в Крым больше ни ногой.

Правда, как оказалось, год назад певица тайно все же наведалась в свою вотчину. "В одном из люксов, №12 София Михайловна останавливается постоянно, – рассказали kp.ru в гостинице. – Он выполнен во французском классическом стиле в фисташковых тонах. Мансардные окна, собственный выход на террасу с беседкой и диванами – все на высшем уровне. Она бывает здесь не очень часто. Последний раз приезжала в прошлом году. Знаете, со въездом из Украины ведь сейчас сложно…"

Стоит заметить, что семья певицы поддерживает так называемую операцию АТО на Донбассе, помогает украинским военным сражаться с ополченцами на востоке Украины. "Конечно, мы за Украину, мы здесь живем, это наша родина и мы хотим, чтобы был мир, чтобы все люди жили лучше. Чем можем – помогаем: через наш местный горисполком отдали свою машину "Ниву" в АТО. Еще я сто двадцать банок своего варенья отправила туда же", – рассказывала в одном из интервью сестра Ротару Лидия Хлябич. Она уверена, что Ротару поддерживает украинских военных и личными финансами. "Она помогала деньгами. Я не спрашивала ее об этом, но думаю, что помогала", – отметила сестра певицы. Так что заработанным в российском Крыму денежкам певица находит применение.