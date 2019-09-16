Кейт Миддлтон осталась равнодушна ко дню рождения принца Гарри

Его старший брат, герцог Кембриджский, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон не расщедрились на теплое поздравление. Они лишь опубликовали довольно сухой на эмоции пост на своей странице в "Инстаграм".
Под фото, на котором запечатлены улыбающиеся герцоги, написано всего одно предложение, и то в официальной манере. "Желаем герцогу Сассекскому счастливого дня рождения", – говорится в тексте.
Фолловеры были весьма удивлены такому скудному поздравлению. "Это похоже на поздравление постороннего человека! Вежливо, но так мало тепла!", "Серьезно, я найду больше теплых слов для продавца в соседней зеленной лавке", – отметили обескураженные подписчики.
"Разве так поздравляют братьев, ваше высочество?" – язвительно поинтересовался пользователь Сети.
Зато супруга герцога Сассекского не поскупилась на теплые слова. Она публично заявила, что очень сильно любит своего мужа, и он является для нее главным вдохновителем.
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