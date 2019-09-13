Собчак и Богомолова привезут на свадьбу в катафалке

Свадьба Собчак и Богомолова состоится сегодня, в пятницу 13-е. Но, как ранее заявляла телеведущая, она и ее будущий муж не суеверные. Более того, судя по автомобилю, который будет подан молодоженам, они решили с иронией отнестись к предрассудкам.
Так, с венчания Ксения и Константин поедут на катафалке. Об этом сообщает Телеграм-канал "Бабская курилка", публикуя фото лимузина. "Такая она затейница, конечно. И фата в рюшах в дцать лет, и корона в церкви, и катафалк на дороге в светлое будущее", – иронизируют авторы сообщения.
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