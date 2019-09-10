Джанабаева рассказала о пластических операциях

У 40-летней Альбины Джанабаевой растут двое детей – 15-летний Константин и пятилетний Лука. Об их воспитании корреспондент "Дни.ру" расспросил певицу за кулисами концерта канала МУЗ-ТВ в Кремле.



"В школу меня вызывают, к счастью, нечасто, – призналась Альбина. – Чаще всего это связано с какими-то организационными вопросами, потому что с поведением у Кости все в порядке. Посмотрим, что будет у младшего".

Необходимости посещать родительские собрания и привлекать к себе всеобщее внимание у Джанабаевой нет. "У нас учителя назначают время для индивидуальной беседы с родителями, что очень гуманно и быстро, на мой взгляд", – рассказала артистка об организации учебного процесса.

По заверению Альбины, ее сын ходит в государственную школу, что заметно экономит семейный бюджет. Мол, там выдают и учебники, и тетради. "В этом году мы ничего и не закупали – используем то, что осталось с прошлого года – от рюкзака до ручек", – сообщила рачительная Джанабаева.

Детство артистки прошло в Волгограде и Городище. Там она ходила в школу. Сегодня иногда встречает бывших одноклассников, чему всегда очень рада. Правда, кажется, что выглядит певица лучше многих из тех, с кем вместе училась. Профессия артиста обязывает держать форму.

"Я выработала свою систему питания, свой образ жизни, нашла вес, в котором мне комфортно, – пояснила Альбина Джанабаева. – Меня часто спрашивают, прибегала ли я к пластическим операциям. Нет, пока обхожусь без хирургического вмешательства, поддерживаю природную красоту".