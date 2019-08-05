"Проходит очарование и ослепление": без пяти минут невеста Собчак заговорила о недостатках избранника

В личном Instagram знаменитость опубликовала пост-рассуждение. Ксения Собчак рассказала, что накануне услышала от друга интересную мысль, которая теперь не выходит у нее из головы.
"Что, мол, люди сходятся не на основании достоинств друг друга, а на основании недостатков. Через первые пару лет проходит очарование и ослепление и тогда два человека начинают ясно видеть не только хорошее друг в друге, но и плохое, недостатки. И вот тут принимается важное решение – можешь ты с этими недостатками жить или не можешь (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – пояснила теледива.
Ксения Собчак назвала эту мысль верной. Также звезда добавила, что по этой логике надо выбирать спутника жизни не по его достоинствам, а по приемлемости его недостатков.
Напомним, СМИ непрерывно следят за развитием романа телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. На днях, в Сети появились слухи о том, что отношения знаменитой парочки перешли на новый уровень: они намылились в ЗАГС. Ксения и Константин якобы даже определились с датой свадьбы – она запланирована на 13 сентября.
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