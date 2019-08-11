Кейт Миддлтон выдвинула друзьям неожиданное требование

Супруга герцога Кембриджского Уильяма, Кейт Миддлтон отличается спокойным нравом. Она редко бывает замешана в интригах, ко всем относится с почтением и редко о чем-нибудь просит.

Но такой мы привыкли ее видеть. Оказалось, у нее есть и обратная сторона. Так, стало известно, что перед свадьбой она выдвинула своим друзьям жесткое требование.

Незадолго до помолвки она отправила письма своим товарищам. В них она настойчиво попросила впредь не называть ее Кейт. Вместо этого им стоит обращаться к ней более официально – Кэтрин.

Близкий приятель герцогини, колумнист Адам Хелликер рассказал, что каждый знал о предстоящей свадьбе. Но, тем не менее, все были буквально шокированы таким требованием.



"Это является явным признаком, что она осознавала, какое положение будет занимать", – добавил он, отметив, что тон самого письма при этом был шутливым.

С чем связано такое пожелание со стороны герцогини Кембриджской, до сих пор остается загадкой. Возможно, Миддлтон считала такое обращением более достойным своего нового титула. С другой стороны, причина может таиться в том, что на публике возлюбленный всегда называл ее Кэтрин.

Напомним, первые слухи о предстоящем бракосочетании Уильяма и Кейт появились еще в 2008 году. Но в итоге церемония состоялась лишь спустя два года.