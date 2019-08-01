Чурикову выписали из больницы

Народную артистку СССР Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом сообщает RT со ссылкой на справочную службу больницы. Подробности о состоянии актрисы пока не раскрываются.
18 июля Инну Чурикову госпитализировали после того, как она упала со сцены во время постановки "Старая дева". Спустя несколько дней артистку перевели из реанимации в обычную палату, передает РИА Новости.
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