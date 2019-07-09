"Съела" энергетически: Лолита Милявская избавилась от мужа-подкаблучника

Пятый брак певицы потерпел крах. 4 июля Лолита Милявская сообщила в соцсетях, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила почти 10 лет. Ясновидящая Саона уверена, что решение разорвать отношения исходило от певицы.

По словам ведуньи, вокалистка обладает железным характером, именно она чаще всего становится инициатором конфликтов, примирений и расставаний. Лолита Милявская управляет собственной жизнью.

Дома артистка ведет себя порой очень надменно. Она не терпит приказов со стороны мужчины: принеси, подай, постирай.

"Она царица и королева. У нее сложный характер, с ней невозможно спорить. Она имеет свои вредные привычки. Мужчина, который находится рядом с ней, должен все это понимать и учитывать специфику отношений. Иногда она бывает и грубой. Мужчина должен быть явно сильнее ее – только тогда она успокоится и перестанет так себя вести", – поделилась Саона.

Ясновидящая отмечает, что все мужчины Лолиты Милявской подкаблучники. Певице со временем надоедают такие партнеры, и она избавляется от них.

"Энергетически она их полностью "съедает". Я не вижу, если честно, что у нее появится в жизни такой мужчина, который поставит ее на место, примет такой, какая она есть, и проживут они долго и счастливо. Более того, она закончит свою жизнь в одиночестве. По карме она женщина-одиночка, а мужей она так же будет менять как перчатки, легко с ними расставаясь", – цитирует ведунью Womanhit.ru.

Напомним, в начале июля Лолита Милявская написала в своем Instagram, что разводится с мужем – тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Лолита Милявская.