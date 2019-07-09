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"Горько!": Болтливый Сорокин раструбил о свадьбе Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Королева шпагата и Инстаграма, балерина, которая поет, а скоро еще и будет участвовать в цирковом представлении – имя Анастасии Волочковой сегодня у всех на устах. Люди часто поливают ее помоями, забрасывают камнями и оскорбляют. Но, к счастью, ей хватает самоиронии и достоинства не опускаться до уровня склочников. Пусть любой из них постоит на пуантах, похвастается растяжкой, а потом уже заявляет о себе.
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Сегодня с утра и до позднего вечера Волочкова пропадает на репетициях – готовится к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка", премьера которого состоится на сцене концертного зала "Мир" на Цветном бульваре. И показывает фантастические вещи – шпагаты на высоте нескольких метров от земли. "Никогда прежде не думала, что смогу быть воздушным гимнастом, – улыбается Настя, тем более, что всегда боялась высоты. Но уверена, что справлюсь".

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Побывал на репетиции у Волочовой и самый скандальный журналист страны Денис Сорокин, знакомый по ярким эксцентричным выступлениям на многочисленных ток-шоу, включая "Пусть говорят". "После премьеры у Насти будет свадьба", – заявил Денис. "Не выдавай всех секретов", – охнула балерина. "Ну, уже проболтался", – отрезал Сорокин на своей странице в социальной сети.

Это новость так новость! Неужели 43-летняя танцовщица снова пойдет под венец?! Сорокин готов ядовитой слюной плюнуть в бессовестные глаза всем, кто сомневается, и уверяет, что имя жениха уже известно – мол, ждать осталось совсем мало. 


Правда, многочисленные хейтеры и злопыхатели с сарказмом приняли известие. На орехи досталось и крикуну Сорокину, и несчастной Волочковой. Их высмеяли, обозвали фриками и сказали, что все, чего они достойны, это "скакать по диванам ток-шоу вместе с "сестричкой Началовой" Анной Исаевой". Но, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Доживем до конца июля и на славу погуляем у Волоковой на свадьбе, и тогда будет не до смеха. 

Автор: Феликс Грозданов9 июля 2019, 19:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Еремей
Ответить
Люблю Волочкову!!!
Лина
Ответить
Денис Сорокин я вас обожаю!!! На вас всегда приятно смотреть!!!!
1

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