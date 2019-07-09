"Горько!": Болтливый Сорокин раструбил о свадьбе Волочковой

Королева шпагата и Инстаграма, балерина, которая поет, а скоро еще и будет участвовать в цирковом представлении – имя Анастасии Волочковой сегодня у всех на устах. Люди часто поливают ее помоями, забрасывают камнями и оскорбляют. Но, к счастью, ей хватает самоиронии и достоинства не опускаться до уровня склочников. Пусть любой из них постоит на пуантах, похвастается растяжкой, а потом уже заявляет о себе.



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