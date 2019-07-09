"У всех бывает кризис": Лолита может помириться с мужем
Об этом звезда сообщила, отвечая комментаторам в Instagram. Судя по всему, Лолита Милявская и ее супруг не приняли окончательного решения. Возможно, этот брак удастся спасти.
"Мы с Димой пока еще муж и жена. У всех бывают кризисы. Спасибо за деликатность", – обратилась звезда к интернет-обывателям.
Поклонники поддержали артистку. Многие выражали мнение, что супруг Лолиты – тренер по сквошу Дмитрий Иванов – одумается и вернется, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, неделю назад Лолита Милявская шокировала новостью о разводе. В соцсетях звезда сообщила, что вновь свободна, а ее брак, который продлился почти десять лет, подошел к концу.
Дмитрий Иванов моложе Лолиты Милявской на 12 лет, однако разница в возрасте никогда не мешала супругам. Звезда и ее возлюбленный были счастливы, более того, Дмитрию удалось выстроить теплые взаимоотношения с дочерью певицы Евой и мамой Лолиты. Вокалистка, в свою очередь, быстро нашла общий язык с наследницей возлюбленного.
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